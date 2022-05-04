هل تعانين من الجوع المستمر؟.. خطوات للتخلص منه

الوكيل الإخباري - هل تشعرين بالجوع المستمر والشهية الدائمة لتناول الأطعمة والوجبات الصغيرة؟.

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يطلعك هذا التقرير على أسباب الجوع، حيث قد يكون من المفيد إزالتها، كحلٍّ جيد لكبح الشهية في السطور الآتية:



- تناول بعض الأدوية



الشهية المفرطة قد تكون أحد الآثار الجانبية لبعض الأدوية، ومن بينها وسائل منع الحمل الهرمونية وبعض مضادات الاكتئاب والستيرويدات القشرية وبعض مضادات الحساسية.



- الأطعمة المصنّعة



بعض المأكولات المصنّعة تحتوي على مادة البيوفينول الكيمائية، التي تؤثر على علميات الاستقلاب الغذائي.

ووفقاً للباحثين، فإنَّ هذه المادة هي بمثابة هرمونات تمنع إفراز هرمون اللبتين المسؤول عن الشعور بالشبع لذلك يجب التخلي عن تناول هذه الأطعمة المصنّعة للتوقف عن الشعور بالجوع.



- عدم تناول الطعام أمام الشاشات



وفقاً لدراسة نشرتها "المجلة العلمية للتغذية السريرية" أكدت أن تناول الطعام أثناء الجلوس أمام شاشة الكومبيوتر أو التلفزيون يدفع إلى تناول ضعف الكمية التي يتم تناولها أثناء الجلوس على مائدة الطعام، كون المرء لا يعرف الكمية المتناولة، فيلجأ إلى تناول المزيد من الطعام وبالتالي الإحساس بالجوع المستمر.



- عصائر الفواكه الغنية بالسكر



تعتبر العصائر السكرية أكبر مصدر لسكر الفواكه. وبحسب بحث أعدته جامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو تبين أنّ سكر الفواكه يمكن أن يخدع الدماغ ويدفعه إلى الشعور برغبة في تناول المزيد من الطعام دون الشعور بالجوع، من خلال مساهمته في عرقلة قدرة الجسم على إفراز هرمون الشبع، الذي يخبر المرء بأنه تناول الكثير من الطعام.





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