الخميس 05-05-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

صندوق النقد الدولي يبدأ مراجعته الرابعة لأداء اقتصاد الأردن الشهر الحالي

الفيدرالي الأميركي يرفع سعر الفائدة نصف نقطة مئوية

وفاة عاملة وافدة تعرضت للدهس في إربد

الأردن يثمن الجهود الأممية بالتوعية حول القضية الفلسطينية

الأمير الحسن يؤكد ضرورة إيجاد قانون عالمي للسلام

الحنيطي يوجه الاستهلاكية العسكرية باستمرار توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة

الأردن يحذر من الاستمرار بالتهديد باقتحام المسجد الأقصى

حادث بين مركبتين في نفق عبدون

الغذاء والدواء: إغلاق 20 منشأة غذائية وإيقاف 209 عن العمل خلال رمضان

تعرّف على أسعار الخضار والفواكه والورقيات في السوق اليوم الاربعاء

الأربعاء، 04-05-2022 06:29 م

هل تعانين من الجوع المستمر؟.. خطوات للتخلص منه

20220103152206545


الوكيل الإخباري - هل تشعرين بالجوع المستمر والشهية الدائمة لتناول الأطعمة والوجبات الصغيرة؟.

اضافة اعلان

 

يطلعك هذا التقرير على أسباب الجوع، حيث قد يكون من المفيد إزالتها، كحلٍّ جيد لكبح الشهية في السطور الآتية:


- تناول بعض الأدوية


الشهية المفرطة قد تكون أحد الآثار الجانبية لبعض الأدوية، ومن بينها وسائل منع الحمل الهرمونية وبعض مضادات الاكتئاب والستيرويدات القشرية وبعض مضادات الحساسية.


- الأطعمة المصنّعة


بعض المأكولات المصنّعة تحتوي على مادة البيوفينول الكيمائية، التي تؤثر على علميات الاستقلاب الغذائي.

 

ووفقاً للباحثين، فإنَّ هذه المادة هي بمثابة هرمونات تمنع إفراز هرمون اللبتين المسؤول عن الشعور بالشبع لذلك يجب التخلي عن تناول هذه الأطعمة المصنّعة للتوقف عن الشعور بالجوع.


- عدم تناول الطعام أمام الشاشات


وفقاً لدراسة نشرتها "المجلة العلمية للتغذية السريرية" أكدت أن تناول الطعام أثناء الجلوس أمام شاشة الكومبيوتر أو التلفزيون يدفع إلى تناول ضعف الكمية التي يتم تناولها أثناء الجلوس على مائدة الطعام، كون المرء لا يعرف الكمية المتناولة، فيلجأ إلى تناول المزيد من الطعام وبالتالي الإحساس بالجوع المستمر.


- عصائر الفواكه الغنية بالسكر


تعتبر العصائر السكرية أكبر مصدر لسكر الفواكه. وبحسب بحث أعدته جامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو تبين أنّ سكر الفواكه يمكن أن يخدع الدماغ ويدفعه إلى الشعور برغبة في تناول المزيد من الطعام دون الشعور بالجوع، من خلال مساهمته في عرقلة قدرة الجسم على إفراز هرمون الشبع، الذي يخبر المرء بأنه تناول الكثير من الطعام.

سيدتي

 




 

 


 

إقرأ ايضا
كيف_تعالج_السمنة

الصحة العالمية: مستويات السمنة في أوروبا عند نسب وبائية

tbl_articles_article_29384_127e8f52c2f-bb96-4745-a45d-184e1cc42639

تعرف عليها .. أهم مادة غذائية لتحسين وظيفة الكبد!

201904221222202220

انتبه لها .. علامات تحذيرية تسبق الإصابة بالنوبة القلبية

4a50ee042aba062523006948a146ae0b

نصائح سهلة ومفيدة لتجنب زيادة الوزن خلال عيد الفطر

2021_7_15_22_51_4_859

تخلّص من الكرش بكوب من هذا العصير البسيط

Doc-P-947935-637870510304281104

أخطاء تسبّب التسمّم.. تعرّف إليها

أخبار متعلقة
200996-النوبة-القلبية

وجبة خفيفة يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بنوبة قلبية مميتة

Doc-P-944749-637862097272357654

ما هي أعراض نقص المغنيسيوم في الجسم؟

tbl_articles_article_17382_468169deca6-165a-40cc-ad35-853c1219da4b

ما سبب السعال الجاف المتواصل؟

main_image6260523ae850a

طرق تخفيف آلام المعدة أثناء الصيام

59eff3fb-b311-4393-9615-5b0a4bf565e0_16x9_1200x676

سر تخبئه الملصقات على الفواكه.. ماذا تعني؟

93678

رجيم رمضان.. 7 كيلو في أسبوع