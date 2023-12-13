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الأربعاء، 13-12-2023 02:05 م

هل تعاني من متلازمة الأكل الليلي؟

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الوكيل الإخباري - يميل الكثيرون إلى تناول الطعام ليلاً، لاسيما أمام شاشة التلفزيون أثناء مشاهدة فيلم ما، وفي بعض الحالات يكون هذا السلوك مرضياً، ويشير إلى الإصابة بما يعرف بمتلازمة الأكل الليلي "Night eating Syndrome".

وقال الدكتور مارتن تويفل إن متلازمة الأكل الليلي تندرج ضمن اضطرابات الأكل، وهي تعني تناول الكثير من الطعام ليلاً، ما لا يقل عن 25% من إجمالي السعرات الحرارية اليومية، وغالباً ما يتم الاستيقاظ من النوم لتناول الطعام، وذلك بمعدل لا يقل عن مرتين أسبوعياً على مدار 3 شهور.

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عوامل نفسية
وأوضح مدير عيادة الطب النفسي الجسدي والعلاج النفسي في مستشفى LVR الجامعي في إيسن بألمانيا أن متلازمة الأكل الليلي غالباً ما ترتبط بعوامل نفسية مثل التوتر النفسي واضطراب القلق والاكتئاب، حيث يجد الشخص المصاب بهذه المتلازمة راحة نفسية في تناول الطعام ليلاً، ولكنه يعاني في الوقت ذاته من مشاعر الندم والذنب بسبب سلوكه.


اختلال هرموني
ومن جانبها، أوضحت البروفيسورة آنيا هيلبرت أن المصاب بمتلازمة الأكل الليلي غالباً ما يعاني من اختلال إيقاع النوم/الاستيقاظ، كما أنه يعاني من اختلال في هرمون النوم "الميلاتونين" وهرمون الشبع "اللبتين".


وأضافت أستاذة الطب السلوكي في المستشفى الجامعي في لايبزيغ بألمانيا أن المصاب بمتلازمة الأكل الليلي غالباً ما يعاني من السِمنة، التي ترفع بدورها خطر الإصابة بداء السكري وارتفاع ضغط الدم، وما يترتب عليهما من أزمات قلبية وسكتات دماغية.


علاج نفسي
وأشارت هيلبرت إلى أنه يمكن علاج متلازمة الأكل الليلي من خلال العلاج النفسي مثل العلاج السلوكي المعرفي، حيث يتعرف المريض خلال هذا العلاج على الأسباب، التي تدفعه لتناول الطعام بكثرة ليلاً، والعمل على تغيير سلوكه لمواجهة هذا الاضطراب.


بالإضافة إلى ذلك، يمكن أيضاً اللجوء إلى العلاج بالضوء، والذي يساعد على ضبط إيقاع النوم/ الاستيقاظ.

 

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