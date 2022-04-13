هل تناول الشاي والقهوة في السحور يقلل من صداع الصيام

الوكيل الإخباري - صداع الصيام، والكسل، وتكسير الجسم، والرغبة في النوم، جميعها أعراض تظهر خلال ساعات الصيام، وتصيب النساء والفتيات اللاتي أعتدن على شرب الكافيين بكميات كبيرة في الأيام العادية.





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وفي هذا السياق، سنجد أن السبب الرئيسي لصداع الصيام لدى مدمنات الشاي والقهوة، هو المعروف بأعراض الانسحاب نتيجة امتناعهن عن شرب الكافيين خلال فترة النهار، كما أن صداع الصيام من الممكن أن يستمر حتى وقت الإفطار.





وبالتالي لابد الأخذ بعين الاعتبار ضرورة اعتدال النساء والفتيات في تناول المشروبات الصحية خلال ساعات الإفطار، كذلك توزيع فنجانين القهوة والشاي بالطريقة الصحية التي تمنع إصابتهن بصداع الصيام خلال شهر رمضان.





أهمية الشاي والقهوة في السحور لتقليل صداع الصيام

أكد دكتور باسم، أن تناول الشاي والقهوة في السحور يقلل من صداع الصيام، وذلك لأنه يمنع انسحاب الكافيين خلال ساعات الصيام، إلا أن كثرة تناول الكافيين بصفة عامة خلال الساعات الأخيرة من الإفطار، قد تؤدي إلى فقدان أجسام النساء والفتيات الكثير من السوائل أثناء الصيام، عن طريق التبول، ما يتسبب ذلك في شعورهن بصداع الصيام.

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