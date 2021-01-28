هل تنسى شرب الماء؟ إليك طرق بسيطة لحل المشكلة

الوكيل الاخباري - ينسى الكثيرون منا شرب الماء، علماً أن الخبراء يوصون بتناول ما لا يقل عن ليترين يومياً. ولهذا من المفيد اللجوء إلى بعض الحيل السهلة التي تشجع على فعل ذلك. ومن أبرزها شراء عبوة ماء خاصة ذات تصميم مميز. فالارتباط بها عن طريق الإعجاب بشكلها يحفز على استخدامها.

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ومن اجل تزويد الجسم بالماء أيضاً من المفيد تناول ما لا يقل عن 5 حبات من الفاكهة يومياً. ومن المهم في هذا السياق اختيار الأنواع التي تحتوي على كمية كبيرة من الماء. ومن ابرزها الفراولة والبابايا والغريب فروت. كما من المفيد تناول الخضار ومنها الخيار والخس والكوسا والكرفس.



ومن الجدير بالذكر أن الطماطم تعتبر من أكثر أنواع الخضار احتواء على الماء. فهو يشكل نسبة 94% منها. كذلك من المهم جداً تناول البطيخ الذي يحتوي على نسبة 91% ماءً. فهذا يمكن أن يساعد على تعويض النقص اليومي في كمية السوائل التي يحتاج إليها الجسم من أجل أداء وظائفه الحيوية.

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