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الإثنين، 31-07-2023 04:53 م

هل شرب الماء من زجاجة محفوظة في السيارة آمن؟

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الوكيل الإخباري- يلجأ الكثير من الأشخاص إلى الاحتفاظ بزجاجة مياه في السيارة أثناء التنقل، من أجل الشرب منها على مدار اليوم، ولكن في فصل الصيف، ونظرًا لارتفاع درجات حرارة الطقس، تزداد درجة الحرارة داخل السيارة، ومن ثم حرارة الماء.

نوضح في السطور التالية، تأثير شرب الماء من زجاجة محفوظة في سيارة ساخنة، وفقًا لما ذكره "Eating well".

المخاطر المحتملة لشرب الماء من زجاجة محفوظة في السيارة

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إلى جانب عدم الراحة من شرب الماء الساخن، قد تكون هناك أسباب أخرى قد تدفعك إلى عدم شرب الماء من زجاجة كانت في سيارة ساخنة، وتشمل ما يلي:

يقول داني ليبوفيتز، خبير التثقيف الغذائي، أن BPA هو مادة كيميائية تستخدم في إنتاج أنواع معينة من البلاستيك، وتوجد أيضًا في بطانة علب الطعام وأغطية الزجاجات البلاستيكية وحاويات تخزين الطعام.

ووفقًا للمعهد الوطني لعلوم الصحة البيئية، يوجد BPA في بعض زجاجات المياه البلاستيكية، وعلى الرغم من أن هذه الحاويات قوية، إلا أنها يمكن أن تتحلل في ظل ظروف شديدة الحرارة، وهذا مدعاة للقلق لأن التعرض لـ BPA مرتبط بالعديد من المشكلات الصحية، بما في ذلك العقم، واختلال الغدة الدرقية، وأنواع مختلفة من السرطان، ومشكلات التمثيل الغذائي، وأيضًا مشاكل سلوكية عند الأطفال.

قد تنمو بداخلها البكتيريا
يمكن للزجاجة التي فتحت وتركت في سيارة ساخنة أن تنبت بكتيريا ضارة، حيث يحتوي الفم على ميكروبيوم خاص به مليء بالبكتيريا، وبمجرد أن تلمس شفتيك الزجاجة، تنتقل البكتيريا من فمك إلى الوعاء.

ووفقًا لوزارة الزراعة، تنمو البكتيريا بسرعة في درجات حرارة تتراوح بين 40 درجة فهرنهايت و140 درجة فهرنهايت.

ومع ذلك، قد تكون الزجاجة البلاستيكية محكمة الغلق آمنة في الظروف الحارة بسبب اللوائح التي تفرضها إدارة الغذاء والدواء.

إذا كانت زجاجة المياه البلاستيكية التي يمكن التخلص منها خالية من مادة BPA وغير مفتوحة، فمن المحتمل أن تتركها في سيارة ساخنة بأمان، وبمجرد فتحها، اشرب منها على الفور وتخلص منها.

 

الكونسلتو الطبي

 




 

 


 

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