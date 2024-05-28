هل صبغ الشعر آمن أثناء الحمل؟

الوكيل الإخباري - تنتظر العديد من الحوامل مرور الأشهر الـ 3 الأولى من الحمل قبل الإقدام على صبغ الشعر، لكن في الوقت نفسه، ليس لدى أي شخص حقائق أو بيانات تتعلق بتأثير هذه الصبغات على البشر وتدل على أن هذه المواد الكيميائية تسبّب عيوباً خلقية.



وقد أجريت دراسات على مرّ السنين على الحيوانات، بهدف استجلاء هذا الموضوع، وأظهر بعضها وليس كلها، أن هناك عدداً قليلاً من المركبات الكيميائية في صبغات الشعر له علاقة بتشوهات الجنين .

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لكن، في كثير من الحالات، تعرضت الحيوانات لجرعات عالية جداً من هذه المواد الكيميائية لا تتساوى بأية حال مع الجرعات التي تتعرض لها سيدة تقوم بتلوين أو صبغ شعرها كل شهر أو شهرين.



ومن وجهة نظر بعض الخبراء، قد يكون صبغ الشعر 3 إلى 4 مرات أثناء الحمل آمناً.

ويُنصح باستخدام القفازات في غرفة جيدة التهوية عندما تقومين بصبغ شعرك واتركي الصبغة على رأسك لأقل فترة ينصح بها على عبوة الصبغة، لتجنب امتصاص الجسم الكثير من المواد الكيميائية وتسرّبها إليه.



بدائل

ويمكنك اللجوء إلى بدائل أخرى، مثل تفتيح لون بعض الخصلات المعروف بالـ "هاي لايتنغ" أو صنفرة الشعر، فالجسم يمتص مواد التلوين من خلال البشرة أو فروة الرأس، وليس من خلال أطراف الشعر.

كما يوصي بعض الخبراء باستعمال الصبغات النباتية كبديل جيد للمركبات الكيميائية الاصطناعية أثناء الحمل.

لكن تحتوي العديد من هذه الصبغات النباتية على بعض المركبات الكيميائية الاصطناعية ذاتها التي تستخدمها شركات مستحضرات التجميل الرئيسية في الصبغة الدائمة وشبه الدائمة.



وتعتبر الحناء الخالصة، والتي تتوفر بألوان متعددة، وحدها الاستثناء عن هذه القاعدة.

والحناء عبارة عن صبغة نباتية شبه دائمة، تعدّ آمنة تماماً مع أنها لا تلقى استحسان جميع النساء في التدرجات اللونية التي تضفيها على الشعر!

ومن الهام أن تشعر الحوامل بالثقة في النفس خلال فترة الحمل. عليك التفكير في المسألة: هل صبغ شعرك يجعلك تشعرين بالارتياح أم يسبب لكِ قلقاً لا داعي له على امتداد 9 أشهر.

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