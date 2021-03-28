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الأحد، 28-03-2021 02:18 م

هل طقطقة الأصابع خطِرة؟ إليك التفاصيل

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الوكيل الاخباري - نطقطق بين الحين والآخر أصابع يدينا ويعتقد البعض أن هذه عادة سيئة. والسبب ما يُشاع عن أن هذا يمكن أن يؤدي مع مرور الوقت إلى المعاناة من هشاشة العظام أو التهاب المفاصل.

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وهذا ما توصلت إليه دراسة أشرف عليها الطبيب الأميركي دونالد أنغر بحسب ما أشار إليه تقرير لموقع Fourchette Et Bikini الفرنسي. ولهذا قام الطبيب بتجربة على نفسه حيث حرص على طقطقة أصابع إحدى يديه مرتين يومياً لمدة 60 عاماً. إلا أن هذا لم يؤدّ إلى معاناته من أي مشكلة في تلك اليد.


وهذا ما ينفي ما يُحكى عن ضرر هذه العادة. أما سبب حدوث هذه الطقطقة فيشرحه الموقع بما يلي: "يوجد عند المنطقة الفاصلة بين عظام الأصابع مادة سائلة لزجة، تعمل على منع الاحتكاك بين هذه العظام، علماً أنها تحتوي على فقّاعات من الغاز. وعند طقطقة الأصابع تتفرقع تلك الفقاعات وتُحدث الصوت الذي نسمعه".

 

لها

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