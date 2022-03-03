الجمعة 04-03-2022
الوكيل الاخباري

امين عام الشباب يؤكد اهمية دور المراكز في تنمية مهارات الشباب

بلدية عجلون تدعو إلى الحيطة والحذر خلال السير على الطرق

اليرموك تبحث تعزيز التعاون العلمي مع الجامعات الليبية

غارات جوية روسية على كييف

الجيش يحبط محاولة تهريب ويضبط كميات من المخدرات

الخارجية لـ"الوكيل": إجلاء الأردنيين من أوكرانيا مستمر وأكثر من 680 مواطناً عبروا الحدود لدول الجوار

الضابط الملثم يلهب مواقع التواصل الاجتماعي الاردنية - فيديو

رمال وأغصان متساقطة وحوادث مرورية تعيق الحركة على الطرق الخارجية.. والأشغال تُتابع

23 باخرة قمح وشعير ستصل المملكة تباعاً حتى آب

مقتل 33 مدنيا في غارات روسية شمال شرق أوكرانيا

الخميس، 03-03-2022 03:36 م

هل فقدان الشهية عند الحمل طبيعي؟

shutterstock_447458383


الوكيل الإخباري - يُحدث الحمل تغييراً هائلاً في جسم المرأة، يرتفع مستوى الهرمونات، ويتغير شكل الجسم والوزن، وتزداد كمية الدم، وتعمل جميع أجهزة الجسم بجدية أكثر، ما يؤدي إلى مجموعة من الأعراض غير المريحة، مثل فقدان الشهية.

اضافة اعلان


وقد يظهر فقدان الشهية في أي وقت أثناء الحمل، وهو من الأعراض المبكرة عند العديد من الحوامل. وعادة ما يبدأ الغثيان والقيء وفقدان الشهية في الأسبوع الرابع من الحمل.


وتجد بعض الحوامل أن الشهية تتحسن في الثلث الثاني من الحمل. وقد تعود بعض الأعراض  خلال الثلث الأخير، لأن نمو الطفل بشكل متزايد يضغط على المعدة، ما يجعل من الصعب تناول أكثر من بضع لقمات في المرة الواحدة.


لكن الهرمونات وحجم الطفل ليسا السببين الوحيدين للشعور بغياب الشهية، إذ تعاني عديد من النساء من غازات معوية بسبب تباطؤ عمل الجهاز الهضمي، ما قد يجعل المعدة تشعر بالامتلاء والانتفاخ.


وعلاوة على ذلك، ترتخي العضلة العاصرة العلوية للمعدة أثناء الحمل، ما يسمح بارتجاع حمض المعدة لأعلى، وهي شكوى شائعة في الثلثين الثاني والثالث من الحمل.


ولأن تناول الطعام غالباً ما يؤدي إلى تفاقم الانزعاج الحمضي في المعدة، تقل الرغبة في الطعام لتجنب الأعراض.


الحل
لا يمكن تجنب بعض أسباب فقدان الشهية أثناء الحمل، لكن بعض النصائح قد تساعد على التعامل معه  مثل، تناول وجبات صغيرة متكررة لمنع المعدة من الشعور بالامتلاء، والغثيان، وتقليل ارتداد الحمض. وتجد بعض النساء أن الزنجبيل يساعد في تقليل الأعراض المزعجة ويعيد الشهية.


ولا يجب القلق من نقص الشهية في الثلث الأول من الحمل، ويكفي تحسنها في الجزء الثاني لاكتساب الوزن، أما عند نقص الشهية الحاد فعلى الطبيب وصف مكملات الفيتامينات، على الحامل أيضاً شرب ما يكفي من الماء للحفاظ على ترطيب الجسم.

 

24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة




 




 

 


 

إقرأ ايضا
73865

استشاري أمراض قلب يحذر من الوحدة

71249

أفضل تمارين انسداد الأذن

2022331573977V6

أعراض تنذر إصابة الطفل بمتلازمة تململ الساقين

50058-اسباب-حساسية-الضوء

أسباب الإصابة بالحساسية تجاه الضوء

b473d90a61

وضع الحروق تحت الماء 20 دقيقة يساعد على الشفاء

4 تمارين رياضية للنساء لشد البطن باستخدام الكرسي - صورة رئيسية وصورة اولى

تمارين رياضية للنساء لشد البطن باستخدام الكرسي

أخبار متعلقة
f087a192-5bf7-4f3c-b66b-0785701da968

أطعمة أساسية في الحمل عالي الخطورة

20220219100416608

أطعمة أساسية في الحمل عالي الخطورة

Anorexia-Nervosa

فقدان الشهية العصبي.. الأسباب وأهم الأعراض

pregnant-2-79

نصائح للحفاظ على صحتك النفسية خلال الحمل

1-pregnant-1-1

فوائد صحية مذهلة للحمل والولادة

أطعمة-ممنوعة-أثناء-الحمل-780x405

قائمة الأطعمة الممنوعة أثناء الحمل