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الخميس، 27-01-2022 07:59 ص

هل من الصحي أن تزن نفسك كل يوم؟

وزن


الوكيل الإخباري - يعاني أكثر من 70% من البالغين فوق 20 عامًا، من زيادة بسيطة في الوزن أو السمنة، مع وضع هذا الإحصاء في الاعتبار، فليس من المستغرب أن يعمل الكثير من الأشخاص حاليًا على هدف إنقاص الوزن. 

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ومع وجود الكثير من المعلومات المتعارضة حول الصحة واللياقة البدنية، قد يكون الشروع في رحلة إنقاص الوزن أمرًا محيرًا، حتى شيء بسيط مثل وزن نفسك يأتي مع أسئلة: كم مرة يجب أن تزن نفسك؟ في أي وقت من اليوم يجب أن تفعل ذلك؟ هل يجب أن تزن نفسك كل يوم؟


وفقًا لموقع "Livestrong"، يعتمد عدد المرات التي يجب أن تزن فيها نفسك على مجموعة متنوعة من العوامل. المبدأ التوجيهي العام هو أن تزن نفسك مرة أو مرتين في الأسبوع، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC).


تأكد من صعودك على الميزان في الوقت نفسه كل يوم (ويفضل أن يكون ذلك في الصباح) لأن وزن جسمك سيتقلب طوال اليوم. يجب أيضًا أن تزن نفسك دون ملابس للحفاظ على وزنك الصافي.


قال ريشمي سريناث، مدير برنامج إدارة الوزن والتمثيل الغذائي في "Mount Sinai": "المراقبة اليومية للوزن جيدة لبعض المرضى الذين لديهم الحافز والشعور بالراحة ويدركون التقلبات الطبيعية في وزن الجسم".


إيجابيات وسلبيات وزن نفسك كل يوم
هناك العديد من الأسباب الوجيهة لوزن نفسك يوميًا، يمكن أن تدفعك عمليات الوزن اليومية إلى تحفيزك وتجعلك أكثر نجاحًا في إنقاص الوزن. يمكنك أيضًا اتخاذ قرارات غذائية أفضل خلال اليوم إذا لاحظت أنك لم تحقق أهدافك المتعلقة بفقدان الوزن في ذلك الصباح.


ومع ذلك، هناك العديد من السلبيات لوزن نفسك كل يوم أيضًا، فإن وزن نفسك كثيرًا يمكن أن يمنحك معلومات مضللة حول تقدمك.


يتقلب وزن الجسم غالبًا من العديد من العوامل بما في ذلك احتباس الماء وتناول الملح والهرمونات.


يمكن أن تكون رؤية هذه التقلبات أيضًا محبطة ومثبطة للهمة للأشخاص الذين لا يفهمون أنه من الطبيعي أن يتغير الوزن ببضعة أرطال على مدار اليوم.

 

سبوتنيك عربي


 




 

 


 

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