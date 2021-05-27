هل هنالك أضرار لتناول الموز على معدة فارغة؟

الوكيل الاخباري - فإن أضرار الموز على الريق مشابهة لأضرار تناوله في أي وقت اخر مع التنويه على أن الأضرار تنتج عند تناوله بكميات كبيره، بينما تناوله باعتدال لا يسبب أي أضرار.



ومن أبرز أضرار الموز :

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1. الإمساك

يحتوي الموز على كمية كبيرة من النشويات التي يصعب على الجسم هضمها خصوصًا في الموز غير الناضج، عدا عن ذلك فهو يحتوي على ألياف البكتين التي تعمل على سحب الماء من الأمعاء مما يزيد من حالة الإمساك سوءًا في حال الإصابة به.



2. مشكلات في الجهاز الهضمي

يحتوي الموز على الألياف التي قد تسبب بعض مشكلات الجهاز الهضمي، مثل: الغازات، والنفخة، كما قد تعمل على منع امتصاص بعض العناصر الغذائية، مثل: الكالسيوم، والحديد.



3. زيادة الوزن

يحتوي الموز على العديد من السعرات الحرارية، لذا ينصح بعدم تناول أكثر من حبتين يوميًا، ففي حال تناول أكثر من ذلك قد تزيد السعرات الحرارية عن 300 مما قد يؤدي إلى زيادة في الوزن.



4. مشكلات في الأسنان

يعد الموز من الفاكهة السكرية التي قد يؤدي تناولها بكثرة بالإضافة إلى عدم الاعتناء بالأسنان إلى ظهور بعض المشكلات، مثل: تاكل مينا الأسنان بالإضافة إلى التسوس.



5. اختلال التوازن الغذائي

يحتوي الموز على كمية قليلة جدًا من الدهون التي يحتاجها الجسم، لذا قد يشكل تناوله خطر في حال الاعتماد عليه لوحده.



6. التعارض مع بعض الأدوية

يعد التعارض مع بعض الأدوية، مثل: مثبطات مستقبلات بيتا (Beta-Blockers) أحد أضرار الموز على الريق أو في أي وقت اخر، حيث تعمل مثل تلك الأدوية على زيادة البوتاسيوم في الدم، في الوقت نفسه الذي يزيد الموز من نسبة البوتاسيوم في الدم في حال تم تناوله بشكل كبير، مما قد يؤدي إلى عدم انتظام في دقات القلب وضعف في العضلات.



7. الحساسية

يعاني بعض الأشخاص من الحساسية للموز التي تتثمل بعدة أعراض، منها: الحكة، ولطفح الجلدي أو صعوبة في التنفس.

المصدر: ويب طب