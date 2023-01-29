الأحد 29-01-2023
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الأحد، 29-01-2023 09:50 ص

هل يؤثر شرب الشاي والقهوة باكواب ورقية على الصحة ؟

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الوكيل الإخباري- يلجأ الكثيرون إلى استعمال الأكواب الورقية ذات الاستخدام الواحد لتناول المشروبات الساخنة، تجنبًا لمشاركة الأخرين في الأكواب الزجاجية وانتقال الفيروسات والبكتيريا المختلفة، بينما يظن البعض أن تلك الأكواب الورقية قد تسبب أضرارًا صحية، فما حقيقة ذلك؟اضافة اعلان


نفت الدكتورة مي تاج الدين، استشاري سلامة الغذاء في مصر ، وجود أي أضرار محتملة من تناول الشاي والقهوة والمشروبات الاخرى في الأكواب الورقية، مؤكدة أنها أكثر آمانًا للصحة والبيئة.

وقالت تاج الدين، لموقع "الكونسلتو الطبي"، إن استخدام المنتجات الورقية حتى في الطعام من الأمور الجيدة والتي لا يمكن أن تسبب أي أضرار على الجسم، مؤكدة أنها أفضل من الأدوات البلاستيكية.

في المقابل، حذر بعض العلماء من أن شرب القهوة أو الشاي في أكواب ورقية ليس مجرد إهدار للمال فحسب، بل قد يعرضك أيضا لخطر ابتلاع الآلاف من المواد البلاستيكية الدقيقة.

 




 

 


 

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