هل يتأثر الجنين بمكملات الحديد أثناء الحمل؟

الوكيل الإخباري-تزيد احتياجات المرأة من الحديد أثناء الحمل والرضاعة، وغالباً ما ينصح الطبيب بتناول مكملاته، لكن المعاناة من نقص الحديد قد تؤثر ذلك على الجنين.



وحسب عيادة مايو كلينيك فإن الكمية اليومية الموصى بها من الحديد للنساء الحوامل هي 30 ملغم، مقارنة مع 18 ملغم لغير الحامل.



وتفيد التقارير الطبية بأن نقص الحديد أثناء الحمل يسبب فقراً في الدم للحامل وللجنين، ويترتب عليه زيادة احتمال الولادة المبكرة.



من ناحية أخرى، قد تؤدي زيادة الحديد لدى الحامل إلى تطور سكري الحمل وزيادة وزن الجنين، أو إجهاض.



لذلك، يجي إجراء الفحوصات، وتناول المكملات إذا وصفها الطبيب وفق الجرعة المحددة.



ويُنصح بتناول المكمل في وقت النوم وشرب القليل من عصير البرقوق. وتعد اللحوم الحمراء وصفار البيض من المصادر الغذائية الممتازة للحديد.



وتساعد الأطعمة الغنية بفيتامين سي، مثل البرتقال والفراولة والطماطم، على زيادة امتصاص الحديد بشكل كبير.



الرضاعة

وخلال الرضاعة الطبيعية يحصل الرضيع على الحديد من حليب الأم، ولذلك تحتاج المرضعة إلى مكملات الحديد من نفس الجرعة التي توصف أثناء الحمل.



ومن النادر أن يعاني الرضيع الذي يرضع طبيعياً من نقص الحديد في الأشهر الـ 6 الأولى.

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