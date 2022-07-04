هل يجب أن تشربي 8 أكواب من الماء يومياً؟

الوكيل الإخباري - يؤكد الجميع الحاجة إلى الترطيب المستمر، ويخبرك الناس بأن شرب الكثير من أكواب الماء، يمكن أن يحل على ما يبدو جميع مشاكل حياتك، لكن ماذا يعني بالكثير؟





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في هذا التقرير، سوف نرصد مجموعة من الخرافات حول الماء:



الأولى: إذا لم تكوني عطشانة فأنتِ رطبة

هذه واحدة من أشهر الأساطير التي تدور حولنا، إذ يعتقد الناس أننا إذا لم نشعر بالحاجة إلى شرب الماء، فنحن نحصل على رطوبة جيدة، ولكن هذا ليس صحيحاً.

تشير الأبحاث إلى أننا نشعر بالترطيب بحوالي 2 إلى 3% من وزن الجسم قبل بدء العطش، بالإضافة إلى ذلك إن آليات العطش البيولوجي لدينا تصبح معيبة مع تقدم العمر، لذلك من المهم بشكل خاص لكبار السن ألا يعتمدوا على العطش كترطيب.

الثانية: اشربي أكبر قدر ممكن من الماء في اليوم

لابد أنكِ سمعتِ أنه يجب على المرء أن يشرب 8 أكواب من الماء على الأقل في اليوم، ومع ذلك ستندهشين من معرفة أن شرب الماء أكثر مما هو مطلوب يمكن أن يخفف من تركيز الشوارد في الدم. علاوة على ذلك، يمكن للأشخاص الذين يعانون أمراض القلب والكلى أن يواجهوا ظروفاً صحية خطيرة، بما في ذلك قصور القلب الاحتقاني.

ويعتمد العدد الصحيح من أكواب الماء التي يحتاج إليها جسمك على عدة عوامل، تشمل: العمر وحجم الجسم والأنشطة ودرجة الحرارة، فتحدثي إلى طبيب الرعاية الأولية الخاص بك للحصول على رأي خبير.

الثالثة: الماء هو السبيل الوحيدة للبقاء رطبةً

بينما شرب السائل يساعدكِ على البقاء رطبة، لكنه ليس الطريقة الوحيدة، فحتى الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الماء، مثل: الخيار والجريب فروت والبطيخ، يمكن أن تحافظ على مستويات السوائل لديكِ تحت السيطرة.



الرابعة: شرب المزيد من الماء يساعد على إزالة السموم من الجسم

ليس صحيحاً أن الماء يساعد في إزالة السموم من الجسم، إذ تعمل الكلى على تنقية مجرى الدم من السموم التي تخرج من الجسم عبر البول، لكن شرب المزيد من الماء لا يحسن وظائف الكلى.



الخامسة: شرب الماء يؤدي إلى فقدان الوزن

لا تحتوي المياه على أي خاصية لفقدان الوزن، ورغم عدم وجود دليل يشير إلى أن شرب المزيد من الماء يقلل الوزن، فإنه قد يكون أداة مفيدة للأشخاص الذين يتبعون نظاماً غذائياً، لأنه لا يحتوي على سعرات حرارية.

زهرة الخليج

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