هل يجوز أكل البطيخ أثناء الرجيم؟

الوكيل الإخباري- يعد البطيخ من الفواكه التي يشتهر بها فصل الصيف، يتساءل بعض متبعي الدايت عن إمكانية إدراجه في النظام الغذائي اليومي، خوفًا من أن يسبب زيادة الوزن عند تناوله.



نستعرض في التقرير التالي، تأثير البطيخ على وزن الجسم، وفقًا لموقع "Healthline".



هل يمكن تناول البطيخ في الرجيم؟

يلعب البطيخ دورًا كبيرًا في إنقاص الوزن الزائد، ويرجع السبب إلى العوامل التالية:



- يتميز البطيخ بانخفاض سعراته الحرارية، حيث يحتوي على 30 سعرة حراري لكل 100 جرام منه، بحسب وزارة الزراعة الأمريكية.



- يساعد البطيخ على تقليل الشعور بالجوع، لاحتوائه على نسبة عالية من الألياف الغذائية، التي تساهم بالتشارك مع محتواه المرتفع من المياه في إبقاء المعدة ممتلة لساعات طويلة.



لذلك ظهرت حمية غذائية تعرف باسم حمية البطيخ، يتم اتباعها على مرحلتين:



- المرحلة الأولى: لا يأكل الشخص سوى البطيخ لمدة ثلاثة أيام.



- المرحلة الثانية: يستمر الشخص في تناول البطيخ، مع تناول وجبة أو اثنتين، بشرط أن تكون الأطعمة خفيفة وخالية تمامًا من الدهون.



عيوب حمية البطيخ

رغم فعالية حمية البطيخ في فقدان الوزن وتنقية الجسم من السموم، لكنها غير مناسب لبعض الفئات، مثل الأطفال والحوامل ومرضى السكري وأصحاب المناعة الضعيفة.



وفي بعض الدراسات، وجد الباحثون أن مثل هذه الحميات لا تستمر فعاليتها على المدى الطويل، لأن معظم الأشخاص يزداد وزنهم مرة أخرى، بمجرد انتهاء فترة النظام الغذائي والعود لعاداتهم الغذائية القديمة.



نصائح قبل اتباع حمية البطيخ

قبل اتباع رجيم البطيخ واعتماده كنظام غذائي ثابت أو مؤقت، من الضروري اتباع بعض الإرشادات، لتحقيق أقصى استفادة منه:



- اتباع حمية البطيخ لمدة تتراوح من 3 إلى 4 فقط.



- عدم العودة للنظام الغذائي الطبيعي بشكل مفاجئ، بل من الأفضل التدرج في تناول الطعام بعد انتهاء فترة الحمية.



- التوقف عن اتباع حمية البطيخ عند الشعور بأي أعراض، مثل التعب والدوخة وضيق التنفس.

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