هل يحافظ الوضع الليلي على نظرك أم يُؤثِّر على العينين؟

الوكيل الإخباري _ يعتقد الكثيرين أن الوضع الليلي في الهاتف يحافظ على سلامة العينين، وقد يكون ذلك هو الخيار الأنسب لتخفيف الضغط عليها، ولكن إذا كنت تعاني من مشاكل في الرؤية، فقد يكون ضاراً لسلامة عينيك، اليكم مزايا الوضع الليلي للأجهزة الذكية، وما إذا كان فعلاً هو الأفضل في حماية أعيننا، خاصة عند كثرة الاستخدام.





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الإعداد الافتراضي في معظم الأجهزة الذكية هو عرض الكتابة باللون الأسود على خلفية بيضاء، ويعني ضبط جهازك على الوضع الليلي أنه سيعرض نصاً أبيض اللون على خلفية داكنة.



ويهدف الوضع الليلي إلى تقليل نسبة إشعاع الجهاز بالضوء الأزرق، ما يساعد في تقليل إجهاد العينين، الذي يأتي مع الاستخدام المطول للأجهزة الذكية.





كما لفت موقع Healthline الصحي إلى أن أنصار استخدام الوضع الليلي يؤكدون أنه يساعدهم في الشعور بالراحة وتقليل إجهاد العينين.



ويقولون إن هذا الوضع من شأنه، من الناحية النظرية، تسهيل القراءة على جهازك. ونظراً لأن القراءة لفترات طويلة من الوقت على الشاشة يمكن أن تؤدي إلى إجهاد العين وجفافها، يبدو أن الأمر يستحق المحاولة لمنح عينيك استراحة.



ونظراً لسلبيات الضوء الأزرق المتعددة، قد يقلل الوضع الليلي من تعرضك لهذا الضوء، ولكن ينبغي أن يصحب ذلك تخفيض سطوع الشاشة بعد حلول الظلام، خاصة عندما تكون المساحة المحيطة بك مظلمة.



وفي حين أن الوضع المظلم له بعض الفوائد، فقد لا يكون هو الخيار الأفضل لعينيك. إذ يعد استخدام الوضع الداكن مفيدًا لأنه أسهل على العينين من الشاشة البيضاء الساطعة. ومع ذلك، فإن استخدام شاشة مظلمة يتطلب من بؤبؤي العينين التوسع أكثر، مما قد يجعل من الصعب تركيز نظرك على الشاشة.



وعندما يتوسع بؤبؤ العين، تصبح الرؤية أقل وضوحاً بشكل عام، وعندما ينقبض البؤبؤ تحت الضوء الساطع، تزداد حدة الرؤية.



وقد يعاني الأشخاص الذين يعانون من قصر النظر أو اللابؤرية أيضًا من تشوش الرؤية. إذ تحدث لديهم هالة من الضوء حول الأشياء التي يركزون أنظارهم عليها.



بمعنى آخر، يمكن أن تظهر الأحرف البيضاء وكأنها تذوب أو تشع بوهج ممتد حولها، مما يجعل القراءة أكثر صعوبة. لذلك قد يستفيد الأشخاص الذين يعانون بالفعل من مشاكل في الرؤية أكثر من وضع الإضاءة الخافتة أو وضع تصفية الضوء الأزرق عوضاً عن استخدام الوضع الليلي.



وبغض النظر عن الوضع الذي تستخدمه لعرض هاتفك، فإن أفضل طريقة لضمان رؤية واضحة ومريحة هي زيارة طبيب العيون لإجراء فحوصات العين المنتظمة والحصول على وصفة طبية حديثة.



المصدر : الامارات نيوز