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الإثنين، 31-10-2022 04:23 م

هل يحتاج مرضى الصدفية إلى علاج نفسي؟

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الوكيل الإخباري-قالت الرابطة الألمانية للأمراض الجلدية إن مرض الصدفية يؤثر على نفسية للمريض، بسبب الانزعاج، والخوف من تفاقم المرض والخجل من ظهور المرض أمام الآخرين.

وأوضح الأطباء الألمان أن الصدفية، التهاب مزمن للجلد، يتفاقم بزيادة الضغط العصبي، ما يدخل المريض في حلقة مفرغة، ولذلك يجب في البداية الابتعاد عن الضغط النفسي بتمارين اليوغا والتمارين الرياضية التي تبعث على السعادة، كما يمكن اللجوء لما يعرف بالمساعدة الذاتية، حيث يشعر المريض بأنه ليس وحده.


ويمكن للطبيب المعالج أو طبيب الأمراض الجلدية وصف العلاج الصحيح لأنهم يتمتعون بمهارات في مجال الطب النفسي.

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