هل يزيد استهلاك القهوة والشاي صباحاً من تساقط الشعر؟

الوكيل الإخباري - يمكن أن يساعد الكافيين الموجود في كوب من الشاي الصباحي الساخن أو فنجان من القهوة الناس على الشعور بالنشاط والاستعداد للمهام المقبلة. وفي حين أن مضادات الأكسدة الموجودة في الشاي لها أيضًا فوائد صحية، لكن قد يكون له تأثير سلبي على شعرك.



وفي حديثها لصحيفة ذا صن البريطانية، أوضحت الدكتورة سارة كايات أن الشاي الأسود يمكن أن يمنع الجسم من امتصاص الحديد بسبب العفص، وهذا يزيد من خطر نقص الحديد، مما قد يؤدي إلى تساقط الشعر. ويحتوي الشاي على حوالي 11 في المائة من التانين، مقارنة بنسبة 4.6 في المائة الموجودة في القهوة.



والعفص عبارة عن مجموعة من الجزيئات الحيوية توجد أيضًا في خشب الأشجار واللحاء وأوراق النبات. وتوصي الدكتورة كايات بتناول الأطعمة الغنية بفيتامين معين لمكافحة ذلك. وقالت الدكتورة كايات "بالمقابل، الأطعمة الغنية بفيتامين سي تساعد في امتصاص الحديد".



وأوضحت كايات أيضًا إن فقدان ما بين 100 إلى 150 شعرة يوميًا أمر معتاد، لكن الإجهاد يمكن أن يزيد من هذا العدد، وأضافت "فروة الرأس الصحية مهمة للغاية لأن البصيلات التي تتأثر بالعدوى وقشرة الرأس والزيت والأوساخ قد تؤثر على نمو الشعر. و تشمل العلامات التي تدل على أن فروة رأسك قد لا تكون صحية: الحكة، والتقشر أو قشرة الرأس، والاحمرار ، والزيوت، والبقع أو النتوءات".



وبالمثل، أظهرت الأبحاث أن شرب القهوة يمكن أن يقلل من امتصاص الحديد. ووجدت تجربة أجراها المركز الطبي بجامعة كانساس في الولايات المتحدة عام 1983 أن كوبًا واحدًا من القهوة مع وجبة هامبورجر قلل من امتصاص الحديد بنسبة 39%، وبنفس الوجبة، قلل شرب الشاي من امتصاص الحديد بنسبة 64%. وكشفت الدراسة أنه كلما زادت قوة فنجان الشاي أو القهوة، قل امتصاص الحديد.



وأظهرت دراسة منفصلة أجراها المعهد الفدرالي السويسري للتكنولوجيا في عام 1999 أن شرب كوب من القهوة سريعة الذوبان مع وجبة الخبز يقلل من امتصاص الحديد بنسبة 60 إلى 90 في المائة، بحسب صحيفة إكسبريس البريطانية.

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