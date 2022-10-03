الإثنين 03-10-2022
الوكيل الاخباري

تعميم من عويس يخص الطلبة المرشحين للقبول الجامعي

ولي العهد يزور الإعلامي غالب الحديدي - صور

الحكومة لـ الوكيل : مجلس الوزراء لم يبحث قرار تطبيق التوقيت

وزير النقل يؤكد فتح خط سياحي بين العقبة ونويبع

الاحتلال يهدم منزلا في مدينة الخليل

توجه بالتوسع في منح القروض من قبل مديرية الوقف النقدي

الاحتلال يعتقل فلسطينيا من مدينة أريحا

مرحلة ثانية من قياس جاهزية القطاع العام في الأردن لتبني تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي

مدير سي آي أي سابق يكشف: هكذا سترد أميركا إذا استخدم بوتين النووي

حملة أمنية لضبط اعتداءات على خطوط المياه والكهرباء في البادية الوسطى

الإثنين، 03-10-2022 05:04 م

هل يساعد التحفيز الكهربائي في تحسين أداء عضلات الجسم بالكامل أثناء ممارسة الرياضة؟

_126706961_gettyimages-909865444


الوكيل الإخباري-عندما ارتدت لاعبة التجديف لمسافات طويلة، ليبي أيريس، سترة تحفيز كهربائي لعضلات الجسم بالكامل أول مرة أثناء ممارسة تمارين في صالة ألعاب رياضية قالت إنها "استغربت الأمر".

وتقول أيريس، البالغة من العمر 51 عاما: "ارتديت السترة، ثم رش المدربون عليّ الماء، وربطوا أشياء حول ذراعي ورجلي وعضلات (الأرداف). قلت لنفسي هل سأستطيع بالفعل ممارسة الرياضة وأنا أرتدي هذه الأشياء؟".

وأضافت: "منحني التحفيز (الكهربائي) من السترة إحساسا غير عادي".

وقالت إنها عندما استيقظت في صباح اليوم التالي في منزلها في لندن كانت عضلاتها تعاني من نفس الألم الذي كانت تعاني منه عادة نتيجة التمارين الرياضية لبضع ساعات، على الرغم من كونها مارست الرياضة لمدة 20 دقيقة فقط.

اضافة اعلان

 

ولطالما لجأ الأطباء إلى التحفيز الكهربائي لعضلات الجسم بالكامل بغية تحسين حركة الأشخاص الذين يعانون من اعتلالات صحية، مثل المرضى الذين يتعافون من إصابة بالسكتة الدماغية، أو المصابين بالتصلب المتعدد.

 

كما يمكن استخدام تيارات كهربائية منخفضة لتحفيز العضلات والأعصاب مع الأمهات أثناء الولادة، في مسعى لتخفيف الألم، إذ تثبت المرأة وسادات لاصقة أسفل ظهرها، ثم تستخدم وحدة تحكم تمسكها باليد لضبط مستوى الشحن الكهربائي المنبعث من الوسادات.


وعلى الرغم من أن هذه الاستخدامات الصحية تركز عادة على منطقة واحدة من الجسم، فإن سترات التحفيز الكهربائي لعضلات الجسم بالكامل، (والتي تتكون عادة من قميص قصير الأكمام وسروال قصير)، أصبحت الآن واسعة الانتشار في عالم اللياقة البدنية والصالة الرياضية.


 

بي بي سي

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
ما_هي_فوائد_الفواكه

خبراء يكشفون عن فواكه توقي من سرطان الثدي

image (3)

لمرضى السكري .. تطوير بديل عن حقنة الانسولين

tbl_articles_article_19637_7727cb1a193-84ea-4b6b-901e-398b2b581f4d

5 مواد غذائية تقدم فوائد صحية أكثر عند نقعها

tbl_articles_article_14034_5325b70a377-4a01-4b8e-ad2f-957897f5772e

علامات واضحة للإصابة بسرطان القولون

image (2)

دراسة: فيروسات شائعة مرتبطة بمرض السكري

bk_lrdy_fy_lshhr_lwl

خبراء يكشفون أفضل طريقة لايقاف الرضيع عن البكاء

أخبار متعلقة
ما_هي_فوائد_الفواكه

خبراء يكشفون عن فواكه توقي من سرطان الثدي