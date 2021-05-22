السبت 22-05-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

يوم الانتصار الفلسطيني في الأردن أشبه بـ ' عرس للعروبة ' - صور

شاهد - نيوزيلندا تتضامن بطريقتها الخاصة مع أهالي غزة

حجاوي لـ الوكيل : المولّدات لعبت دورا في تلاشي الخطر عن المستشفيات

وفيات السبت 22/5/2021

طفلة غزة .. سارة لازم تتعالج يشعل تويتر

الاحتلال يعتقل 5 فلسطينيين من القدس

التربية تعلن برنامج الاختبارات النهائية لطلبة المدارس

أسعار الذهب السبت 22/5/2021

الهند.. إصابات كورونا تتراجع والوفيات تتجاوز 4 آلاف خلال 24 ساعة

كندا تمدد الحظر على الرحلات الجوية القادمة من الهند وباكستان حتى 21 حزيران

السبت، 22-05-2021 12:42 م

هل يعالج الكركم الاكتئاب؟

turmeric-roots-and-powder-shot-from-above-royalty-free-image-1588089678


الوكيل الاخباري - نادى الأطباء بأهمية الحالة الإيجابية للعقل وحذروا من الاكتئاب نتيجة ضغط الحياة المستمر.

اضافة اعلان

ونشر موقع "أونلي ماي هيلث" تقريرا يوضح فيه أهمية الكركم في معالجة التوتر حيث ذكر أن "الكركم يحتوي على مضادات الأكسدة مثل الكركمين الذي يزيل الجذور الحرة التي تقلل من الإجهاد التأكسدي و تقلل الالتهابات التي تسبب التوتر المؤدي إلى الاكتئاب وتحسن الحالة المزاجية للإنسان"، ويمكن أن يكون الكركم أكثر فائدة عند تناوله مع الزعفران.

يمكن إضافة الكركم بسهولة إلى وجباتك ويعد تناول حليب الكركم "الحليب الذهبي" مرتين في اليوم طريقة رائعة للحصول على الكركم في نظامك الغذائي ويساعد على تحسين العديد من الظروف الصحية والمحافظة على الصحة ويمكن أن تكون ملعقة شاي كاملة من الكركم مضافة إلى كوب واحد من الحليب (350 مل) مفيدة جدا في تقليل الاكتئاب وزيادة المناعة. 

يعد تناول مكملات الكركم  التي تحتوي على 95% من تركيز الكركم مفيدا، وكلما كان المكمل أكثر نقاء كلما كان مفيدا في علاج الاكتئاب مع الانتباه إلى كمية الجرعات المتناولة، وتعتبر المكملات التي تجمع بين الكركمين والبيبيرين (الفلفل الأسود) من أكثر العلاجات المدعمة استخداما لعلاج الاكتئاب وتحسين الصحة العقلية للفرد إلى حد كبير، حيث أن المكملات المصنوعة من البيبرين تعتمد على أعشاب طبيعية لذا فهي تعمل بشكل أسرع في الجسم.


وأثبت الأطباء أنه لا يوجد سوى عدد قليل من الآثار الجانبية المحتملة للكركم، لأنه بشكل عام صحي للغاية وآمن، ويمكن أن تشمل بعض الآثار الجانبية  اضطراب المعدة والغثيان والتقيؤ. كما يحذر الأطباء من تناول الكركم في الحالات التالية: المرأة الحامل، حصوات في المرارة، ضعف وانسداد القنوات الصفراوية وانخفاض ضغط الدم.


لا يعتبر الكركم حاليا علاجا فعليا للاكتئاب ولكن يمكن استخدامه كعلاج مساعد ولا يزال من غير المفضل تناول الكركم نيئا، كما يتوفر الكركم أيضا على شكل صبغة تستخدم لعلاج الإصابات.


المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

إقرأ ايضا
tbl_articles_article_15904_232

أدوية فاعلة جديدة لتخفيض مستوى الكولسترول

_117798518_gettyimages-1221043267

10 عوامل وحالات شائعة لتجلط الدم

eggs1-638x425

يسبب التسمم .. تخزين البيض في باب الثلاجة يشكل خطرا كبيرا

الصداع

هل تعاني من الصداع النصفي؟ اليك الحل

الخرف-الوعائي

الأعراض السبعة الأكثر وضوحا للخرف الوعائي

78-133240-water-lemon-magical-combination-multiple-benefits_700x400

سوائل تعزز مناعة الجسم وتعطي فوائد مذهلة

أخبار متعلقة
stress-1132x670

طريقة طبيعية تقضي على التوتر خلال ثوان

7335851-641086369

فوائد مذهلة لتدليك فروة الرأس باستمرار!.. إليك الطريقة

b6f9859ca8096b2e68998346cff71cde

دراسة تكشف طريقة لحرق دهون الجسم وأنت جالس على الأريكة!