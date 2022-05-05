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الخميس، 05-05-2022 03:54 م

هل يقلق فقدان الشهية أثناء الحمل؟

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الوكيل الإخباري - يحدث الحمل تغييراً هائلاً في نشاط الجسم، ترتفع مستويات الهرمونات، ويتغير الشكل والوزن، ويزداد حجم الدم، وتعمل جميع أجهزة الجسم بجدية أكبر.

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ويؤدي ذلك إلى أعراض متنوعة، الكثير منها غير مريح. وتشعر نساء عديدات بعدم الرغبة أو القدرة على تناول الطعام من وقت لآخر أثناء الحمل.

وقد يحدث فقدان الشهية في أي وقت أثناء الحمل. وبالنسبة لكثير من النساء يعتبر ذلك أحد الأعراض المبكرة، منذ الأسبوع الرابع.

كذلك قد تجد الحامل صعوبة في الاحتفاظ بالطعام خلال أول 3 أشهر، والسبب الشعور بالغثيان. كما قد تتخلى المرأة عن كثير من أطعمتها المفضلة خلال هذه المرحلة.

المدة

عادة ما تتحسن الشهية خلال الثلث الثاني من الحمل. وقد يعود فقدان الشهية مرة أخرى خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، وربما يكون السبب حموضة المعدة، أو نتيجة الانتفاخ والامتلاء.

الحل

الوجبات الصغيرة المتكررة أفضل طريقة للتعامل مع فقدان الشهية، والحصول على المغذيات المطلوبة لاحتياجات الأم والجنين.

كما يساعد شراب الزنجبيل على علاج الغثيان وتخفيف آثاره، واستعادة الشهية.

ومن الهام استشارة الطبيبة بخصوص فقدان الشهية، فقد تصف مكملات الفيتامينات إذا كان الأمر يؤثر على احتياجات الحمل.

 

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