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الأحد، 17-10-2021 02:45 م

هل يمكن الحمل في سن الأربعين ؟

هل-يمكن-الحمل-في-سن-الأربعين


الوكيل الإخباري - الحمل في سن الأربعين من الأمور التي تشغل بال كثير من النساء، وخصوصاً مع تأخر الحمل لهذا العمر، فتبدأ مخاوف المرأة بشأن إمكانية الحمل في سن الأربعين، هل يمكن أن يحدث الحمل في هذا السن.

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تجيب على هذا السؤال الدكتورة أمينة العسلي، إختصاصية النساء والتوليد بدبي، وبمستشفى إنجاب بالشارقة، قائلة أن الفترة الأنسب للحمل والولادة عند المرأة تكون ما بين العشرين والخامسة والثلاثين، إذ توجد بعض المخاطر التي تزيد مع إرتفاع سن المرأة.

 

وقالت العسلي أن الحمل في سن الأربعين من الممكن أن يحدث عند وجود دورة شهرية منتظمة، ووجود خصوبة عند المرأة، بل أنه في بعض الحالات تزيد حالات الحمل بتوأم في سن الأربعين، موضحة أن ما يهم هنا ليس حدوث الحمل في سن الأربعين بل كيفية الحفاظ على الحمل في هذا السن.


وأوضحت العسلي أن الحمل في سن الأربعين ترتبط به بعض المخاوف مثل، إرتفاع إحتمالات ولادة طفل مشوه أو به عيوب خلقية، إذ أثبتت الدراسات أن عدد الأطفال الذين يولودون مبتلازمة داون يكونون أبناء لأمهات حملن في سن متقدم من العمر ، وخصوصاً سن ما بعد الخامسة والأربعين.


ومن الأمور التي تؤخذ على الحمل في سن الأربعين، زيادة إحتمالات إصابة المرأة بإرتفاع ضغط الدم، وتسمم الحمل، والإصابة بالسكري، وهي كلها أمور تزيد من مخاطر الحمل في هذا السن.


وقالت العسلي أن نسب الإجهاض تزيد مع تقدم المرأة في العمر، ولذلك تزيد إحتمالات الإجهاض عند الحمل في سن الأربعين، وخصوصاً مع زيادة عدد البويضات المشوهة في هذا السن.


وذكرت العسلي أنه على الرغم من مخاطر الحمل في سن الأربعين إلا أن بعض النساء يتمتعن بتجربة حمل صحية وسليمة في هذا العمر، وخصوصاً مع المرأة التي تتمتع بصحة جيدة ووزن مثالي، والتي تلتزم بمتابعة الطبيب أول بأول خلال فترة الحمل وبدقة عالية، موضحة أن هذا الأمر من الأمور التي يجب على المرأة الإلتزام بها عند الحمل في سن الأربعين.

 

المصدر - هي

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