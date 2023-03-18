هل يمكن علاج قصور الغدة الدرقية بالغذاء؟

الوكيل الإخباري- تعتبر التغذية الجيدة جزءًا أساسيًا في خطة علاج قصور نشاط الغدة الدرقية، بجانب تناول الأدوية الموصوفة من قبل الطبيب، حسبما ذكرت الدكتورة ليندا جادق الحق، استشاري التغذية العلاجية في مصر .



وقالت ليندا إن اليود من العناصر الغذائية الضرورية لمرضى قصور نشاط الغدة الدرقية، لأنه يحفزها على إنتاج الثروكسين، وهو هرمون مسئول عن تحسين عملية التمثيل الغذائي والحفاظ على طاقة الجسم ومنع نمو الخلايا السرطانية.



وأوضحت خبيرة التغذية أن كوب من الحليب يوفر للجسم أكثر من 50% من الجرعة اليومية الموصى بها من اليود، مناشدةً مرضى قصور نشاط الغدة الدرقية بتناوله يوميًا.



وأشارت إلى أن اليود متوفر أيضًا في أطعمة ومشروبات أخرى غير منتجات الألبان، مثل الأسماك الدهنية وصفار البيض وعصير البرتقال والليمون.



وأضافت ليندا أن هناك عنصرًا غذائيًا آخر لا يقل أهمية عن اليود، يجب على مرضى قصور نشاط الغدة الدرقية الاهتمام بتناول الأطعمة الغنية به، وهو السيلينيوم، لأنه يساعدها على إنتاج هرموناتها بشكل متوازن.



وأكدت أن المأكولات البحرية، مثل التونة والسردين، من أفضل المصادر الطبيعية للسيلينيوم، بالإضافة إلى البيض، تحديدًا الصفار، والحبوب الكاملة.



ونقلًا عن موقع "Every Day Health"، يمكن التغلب على قصور نشاط الغدة الدرقية بتناول الأطعمة التالية:



- المكسرات.



- الفواكه.



- الخضراوات الورقية.



- الفاصولياء.



- الأعشاب البحرية.



- اللحوم الخالية من الدهون.



- الزبادي.



في المقابل، حذر موقع "Eatingwell" مرضى قصور نشاط الغدة الدرقية من تناول بعض الأطعمة والمشروبات، أبرزها:



- منتجات الصويا.



- الكافيين.



- الخضراوات الصليبية، مثل الملفوف والقرنبيط.



- الأطعمة الغنية بالجلوتين .

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