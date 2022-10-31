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الإثنين، 31-10-2022 03:46 م

هل يمكن لمرضى الضغط المرتفع تناول المخللات؟

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الوكيل الإخباري-يعتاد الكثير من الأشخاص على تناول المخللات بجانب الطعام، لأن مذاقه اللذيذ يساعد على فتح الشهية، ولكن عادةً ما يتجنبه مرضى الضغط المرتفع، بسبب محتواه العالي من الملح.

هل المخلل مسموح لمرضى الضغط المرتفع؟
لا تعتبر المخللات من الأطعمة الصحية لمرضى الضغط المرتفع، ويرجع السبب إلى الملح المضاف إليها بكميات كبيرة، للحفاظ عليها من التلف.

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وعندما تمتص الأمعاء الملح الموجود في المخللات، تحدث زيادة في إلكتروليتات الصوديوم، ومن ثم تندفع الكثير من السوائل إلى مجرى الدم، في محاولة لتخفيفها.


وتشكل هذه السوائل ضغطًا كبيرًا على جدران الأوعية الدموية، مما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم بشكل حاد، خاصةً إذا كانت نسبة الصوديوم التي حصل عليها الجسم من تناول المخلل تفوق جرعة البوتاسيوم الموجودة في الأطباق الجانبية.


ويحتوي المخلل على 569 ملليجرام من الصوديوم في المتوسط، وهو جزء كبير من الحد اليومي الموصى به لمرضى الضغط المرتفع، والذي يبلغ 1000 ملليجرام، بحسب جمعية القلب الأمريكية.


وأظهرت دراسة منشورة في مجلة "Clinical Nutrition Research" عام 2018، أن تناول المخلل يزيد من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم والسمنة المفرطة.


علاوة على ذلك، تتضرر الكلى كثيرًا بالملح الزائد في المخللات، لأن زيادة الصوديوم في الجسم تدفعها إلى العمل بشكر أكبر، لطرده خارجه عبر التبول، ولكن بعد فترة، تتراجع قدرتها على القيام بهذه الوظيفة، ومع تراكم الأملاح، يرتفع ضغط الدم.


وارتفاع ضغط الدم يعني تدفق المزيد من الدم المحمل بالأكسجين إلى الكليتين، مما يعرضهما لخطر الإصابة بالفشل الكلوي.


وهناك مخاطر أخرى تنتج عن الإفراط في المخللات قد يصاب بها مرضى الضغط المرتفع، مثل سرطان المعدة وهشاشة العظام وأمراض الكبد.


وعلى الرغم من أن نسبة الصوديوم في المخللات الحلوة تبلغ أقل من 40%، لكنها مضرة أيضًا لمرضى الضغط المرتفع، حيث تعرضهم للإصابة بداء السكري، نظرًا لارتفاع سكر الدم عند تناولها.


ومع ذلك، تعد المخللات طعامًا مفيدًا للأشخاص الأصحاء، بشرط الاعتدال في تناولها، حيث تحتوي على الألياف، التي تساعد على تحسين حركة الأمعاء وتسهيل عمليتي الهضم والإخراج.


كما تتميز باحتوائها على مادة البيتا كاروتين، التي تساعد على تحسين الإدراك عند كبار السن وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، بفضل خصائصها المضادة للأكسدة.


الكونسلتو

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