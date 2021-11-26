هل يوجد تاريخ صلاحية للسكر؟

الوكيل الاخباري - تحتوي معظم المنتجات وخاصًة الغذائية على تاريخ صلاحية محدد المدة بعدها لا يمكن تناول هذه المنتجات نظرًا للأضرار التي قد تسببها للجسم، ويختلف البعض حول وجود تاريخ صلاحية للسكر، ويتم استخدامه وتخزينه ربما لسنوات من تاريخ الإنتاج مما يفقده صلاحيته.

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وفي تلك السطور التالية الاجابة على تساؤل هل يوجد تاريخ انتهاء (صلاحية) للسكر من عدمه؟ وما الاضرار التي من الممكن أن يسببها في حال استخدام السكر بعد انتهاء الصلاحي إن وجدت.



تقول الدكتورة إيمان كامل استشاري التغذية العلاجية، إنه بالطبع يوجد تاريخ انتهاء للسكر ويختلف من شركة إلى أخرى حيث إن تاريخ انتهاء الصلاحية لدى بعض الشركات يبدأ من عام إلى 3 أعوام حسب ظروف التخزين.



وتضيف كامل، أنه في حالة انتهاء مدة صلاحية السكر تتكون به فطريات، ولذلك لا ينصح باستخدامه بعد انتهاء مدة الصلاحية نهائيا، وحتى قبل انتهاءها يجب مراعاة ظروف التخزين الجيد للسكر.



وتشير إلى أنه يجب حفظ السكر في مكان مغلق بعيدًا عن الحشرات والرطوبة لاستخدامه لأطول مدة ممكنة، كما أنه لا يجب تخزين السكر مع المنتجات الأخرى لأنه يتأثر بروائح هذه المنتجات.

وتؤكد استشاري التغذية العلاجية، أنه في كل الأحوال لا يجب أن تتجاوز درجة حفظ وتخزين السكر 25 درجة مئوية ومن الممكن أن يتم تخزينه في أكياس من البلاستيك إذا لم تتجاوز الحفظ عاما، وبعد ذلك يمكن وضعه في أكياس من القماش مع مراعاة درجة الحرارة المناسبة ونسبة الرطوبة.

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