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الأحد، 23-01-2022 03:02 م

هل يوقف الحقن بالدم الذاتي تساقط الشعر؟

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الوكيل الإخباري - يمثل الحقن بالدم الذاتي لمحاربة تساقط الشعر اتجاها رائجا في الوقت الحاضر.

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ويتم حقن فروة الرأس بالدم الذاتي لإمداد جذور الشعر بالبلازما الغنية بالصفائح الدموية؛ حيث يسهم ذلك في تحفيز نمو الشعر وتقوية جذور الشعر، ومن ثم محاربة تساقط الشعر.

 

وأضافت المجلة المعنية بالصحة والجمال أن هذه الطريقة العلاجية لا تؤتي مفعولها إلا مع جذور الشعر السليمة، مشيرة إلى أنها تناسب كل أنواع الشعر سواء كان الشعر مجعدا أو كثيفا أو ناعما.

وأردفت “Elle” أن هذه الطريقة العلاجية لا تناسب المرأة الحامل والمرأة، التي تعاني من اضطرابات تخثر الدم.

 

 

العين الإخبارية 

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