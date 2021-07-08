الخميس 08-07-2021
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الخميس، 08-07-2021 03:25 م

وجبات أساسية يمكن ان تؤدي إلى أمراض القلب

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الوكيل الإخباري - عادة ما يسبق النوبة القلبية مرض الشريان التاجي، وهو أكثر أنواع أمراض القلب شيوعا، حيث تصبح الشرايين التي تمد القلب بالدم مسدودة باللويحات.

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ومع وصول كمية أقل من الدم إلى عضلة القلب، يصبح العضو ناقصا في العناصر الغذائية ويغدو ضعيفا.

وإذا لم يصل الأكسجين إلى القلب للحظات، فسيحدث ألم في الصدر (يُعرف بالذبحة الصدرية)، وأي تجويع طويل للأكسجين سيتحول إلى نوبة قلبية يمكن أن تكون قاتلة.

ووفقا لـ WebMD، يمكن أن تساهم ثلاث وجبات رئيسية في مشكلة اللويحات، وهي الأرز والخبز والمعكرونة المصنوعة من الدقيق الأبيض، كونها تفتقد الألياف والفيتامينات والمعادن الصحية.

وصرح موقع WebMD: بأن "الحبوب المكررة تتحول بسرعة إلى سكر، والذي يخزنه جسمك على شكل دهون. واتباع نظام غذائي غني بالحبوب المكررة يمكن أن يسبب دهون البطن، والتي ترتبطها الدراسات بأمراض القلب".

وللمساعدة في مكافحة هذا الخطر، ينصح الناس بشدة بالبحث عن مصطلح "حبوب كاملة 100%" عند شراء مثل هذه المنتجات.

أوضح مجلس الحبوب الكاملة في أولدويز أن "جميع الحبوب تبدأ حياتها كحبوب كاملة". وتتكون الحبوب الكاملة (أي بذرة النبات) من ثلاثة أجزاء صالحة للأكل:

- النخالة

- الجنين

- السويداء

وتحتفظ الحبوب الكاملة بجميع الأجزاء الثلاثة من البذور، النخالة والجنين والسويداء، بينما تفتقد الحبوب المكررة جزءا أو أكثر من البذور.

وتحتوي النخالة على "مضادات الأكسدة الهامة وفيتامينات B والألياف". ويمتلك الجنين "العديد من فيتامينات B وبعض البروتينات والمعادن والدهون الصحية".

وفي الوقت نفسه، تحتوي السويداء على "الكربوهيدرات النشوية والبروتينات والفيتامينات والمعادن".

وأكد مجلس الحبوب الكاملة في أولدويز أن "الطحين الأبيض والأرز الأبيض حبوب مكررة".

حيث تمت إزالة النخالة والجنين لكل منهما، ولا يتبقى سوى السويداء.

وأضاف المجلس أن "تكرير الحبوب يزيل نحو ربع البروتين الموجود في الحبوب ومن نصف إلى ثلثي العناصر الغذائية أو أكثر".

ومع ذلك، عندما أصبحت معظم الحبوب حول العالم حبوبا مكررة، حدثت مشكلات غذائية واسعة النطاق حول العالم.

ومنذ ذلك الحين، تطلب العديد من الحكومات الآن "تخصيب" الحبوب المكررة، حيث أن "التخصيب يضيف أقل من ستة من العناصر الغذائية المفقودة" وفقا لمجلس الحبوب الكاملة في أولدويز.

وأكد باحثون في جامعة Simon Fraser بكندا، أن "عددا كبيرا من الحبوب المكررة يرتبط بزيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية الرئيسية".

وشملت الدراسة، الحبوب المكررة الخبز والمعكرونة والنودلز المصنوعة من الدقيق الأبيض.

 

المصدر - لبنان 24 

 




 

 


 

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