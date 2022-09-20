وجبات خفيفة غنية بالبروتين لفقدان الوزن بسرعة

الوكيل الإخباري - يفترض بعض الناس أنه من أجل إنقاص الوزن عليهم أن يأكلوا أقل، لكن الخبراء يقولون إن فقدان الوزن بطريقة صحية ومستدامة يتعلق بالحصول على ما يكفي من العناصر الغذائية والأطعمة الصحية.

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فستق

تقول أخصائية التغذية لورين مانكير:"الفستق هو مصدر طبيعي للبروتين إلى جانب الألياف والدهون الصحية التي يمكن أن تساعد في تعزيز الشعور بالشبع.

البيض المسلوق

للبيض العديد من الفوائد الصحية، كما أن تناول البيض المسلوق يجعله وجبة خفيفة سريعة ومريحة، تقول مانكير:"البيض المسلوق مليئ ببروتين عالي الجودة ، إلى أن هذه الوجبات الخفيفة مليئة بالعناصر الغذائية التي تدعم إدارة الوزن".



ألواح البروتين

يمكن أن تكون ألواح البروتين خيارا صحيا للوجبات الخفيفة وخصيصا التي لا تحتوي على السكر المضاف.

جبن القريش

يعتبر الجبن القريش وجبة خفيفة رائعة ليس فقط لمحتواه من البروتين ولكن بسبب تنوعه أيضا، ويمكن تناوله بمفرده أو إقرانه بالفاكهة.

اللحم البقري المقدد

بحسب دانجيلو، يعد تناول كمية معتدلة من لحم البقر المقدد خيارا رائعا عندما يحتاج الجسم إلى مصدر مناسب للبروتين.



زبدة اللوز والتفاح

في بعض الأحيان تكون الوجبة الخفيفة المثالية عبارة عن مزيج من الفاكهة المفضلة لديك وزبدة المكسرات الصحية.

زبادي يوناني وتوت

إذا كنت تبحث عن وجبة خفيفة على الجانب الأكثر حلاوة والتي لا تزال منخفضة في السكر المضاف، فقد ترغب في تجربة مزيج الزبادي اليوناني والتوت المختلط.

حمص وخضار

تقول يونغ :"من المهم أن تحصل على الكثير من حصص الخضار طوال اليوم ولكن في بعض الأحيان قد تشعر بالملل حقا، قم بتتبيله ببعض الحمص واحصل على دفعة من البروتين في هذه الأثناء، الحمص غني بالبروتين النباتي ويعطي إحساسا بالشبع".

روسيا اليوم

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