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الخميس، 01-10-2020 11:39 ص

وجبة خفيفة على الفطور تخفّض ضغط الدم بنسبة كبيرة

شوفان


الوكيل الاخباري - توصّلت دراسة أصدرتها جامعة "هارفارد" الأمريكية الأربعاء إلى أن تناول وجبة الحبوب وخاصة الشوفان ورقائق النخالة على الفطور يؤدي إلى انخفاض ضغط الدم بنسبة كبيرة.
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وجاءت الدراسة على أساس تجربة امتدت لأكثر من 15 سنة وشملت نحو 12 ألف مشارك، معظمهم تزيد أعمارهم على 50 عامًا.

وأوضحت أن عددًا كبيرًا من المشاركين هم من الأطباء تتراوح أعمارهم بين 50 و 86 سنة، وأن كثيرا منهم كانوا يعانون من ارتفاع ضغط الدم في بداية التجربة التي شملت 4 مجموعات على أساس كمية الحبوب التي يتم تناولها على الفطور.

وقال الدكتور جينش كوتشار المشارك في الدراسة: "توصلنا بشكل حاسم إلى أن هؤلاء الذين لم يتناولوا أي حبوب على الفطور ظلوا يعانون من ارتفاع ضغط الدم في حين انخفض ضغط الدم بشكل ملحوظ لدى هؤلاء الذين تناولوا الحبوب على الفطور بشكل منتظم، وتوصلنا إلى أنه كلما زادت حصص الحبوب (الوجبات)، انخفض ضغط الدم أكثر".

ولفتت الدراسة إلى أن ضغط الدم انخفض بمعدل 7% لدى الأشخاص الذين تناولوا حصة واحدة من الحبوب على الفطور أسبوعيا، في حين انخفض الضغط بنسبة 12% لدى الأشخاص الذين تناولوا بين حصتين وست حصص حبوب أسبوعيا، وسجل الضغط تراجعا بحوالي 19% لدى هؤلاء الذين تناولوا أكثر من 7 حصص حبوب أسبوعيا.

وأكدت الدراسة أن أنواع الحبوب التي تؤدي الى خفض ملموس بضغط الدم تشمل الحبوب الكاملة مثل الشوفان ورقائق النخالة وليس الحبوب المكررة مثل رقائق الذرة.

وقال الدكتور كوشنار: "توصلنا بشكل حاسم إلى أن تناول الحبوب الكاملة يؤدي الى تقليل مخاطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم الذي من شأنه أن يتسبب بأمراض قلبية خطيرة مثل النوبات والجلطات إلى جانب أمراض بالكليتين."

وأضاف: "من الواضح أن تناول هذه الحبوب مع اتباع أسلوب حياة صحي يؤدي إلى حماية فعالة ضد ارتفاع ضغط الدم وبالتالي أمراض القلب وغيرها، ويشمل هذا الأسلوب تجنب المأكولات التي من شأنها التسبب بارتفاع ضغط الدم مثل الاستهلاك المفرط للملح إلى جانب ممارسة التمارين الرياضية بشكل منتظم".

 




 

 


 

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