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الإثنين، 26-09-2022 03:42 م

وصفات تسمين الجسم في وقت قصير

تسمين-الجسم


الوكيل الإخباري - يفكر الملايين حول العالم في خسارة الوزن والحصول على قوام مثالي، ولكن هناك من يفكر عكس ذلك تماماً؛ فالكثيرون يعانون من النحافة ويرغبون في تسمين الجسم للتمتع بمظهر جيد وصحة مثالية، لذلك يوصي أطباء التغذية بالعديد من الأطعمة والوجبات التي تساعد في تسمين الجسم بشكل آمن وفعّال.

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طرق لزيادة الوزن

 

1-الكربوهيدرات
الكربوهيدرات هي من العناصر الغذائية التي يستخدمها الجسم للحصول على الطاقة، وأبرزها الأرز، فعلى سبيل المثال، يوفر الأرز البني 76.2 جرام من الكربوهيدرات في حصة 100 جرام، وهذا النوع من الأرز أكثر غنى بالبروتين من بعض أنواع الأرز الأخرى. ويحتوي الأرز الأبيض على نسبة منخفضة من البروتين، ولكن يمكن لأي شخص تقديمه مع الأطعمة الأخرى، مثل اللحوم أو الفاصوليا، للحصول على المزيد من البروتين والسعرات الحرارية.

 

2-الفواكه المجففة
تحتوي الفواكه المجففة على الفركتوز، وهو سكر موجود في الفاكهة، وهي مفيدة كمُحلٍ طبيعي وطريقة لزيادة محتوى السعرات الحرارية في الوجبات.

 

3-الشوكولاته الداكنة

تأتي الشوكولاتة من حبوب الكاكاو الغنية بالكربوهيدرات، وبالمقارنة مع شوكولاتة الحليب، عادةً ما تحتوي الشوكولاتة الداكنة على سكر أقل ومحتوى كاكاو أعلى، وهذا يعني أنها تحتوي على المزيد من مضادات الأكسدة الموجودة في حبوب الكاكاو.

4-البروتين
يعتبر تناول البروتين الكافي أمراً مهماً للجميع، لأنه يساعد في نمو العضلات والحفاظ عليها، وتتضمن بعض المصادر الجيدة التي تساعد في تسمين الجسم ما يلي:
-سمك السلمون
يعتبر سمك السلمون مصدراً لكل من البروتين والدهون الصحية، بما في ذلك أحماض أوميجا 3 الدهنية، والتي تساعد في دعم صحة الدماغ والعيون.
-البيض
البيض غني بالبروتين والدهون الصحية، كما أنه غنية بالكولين، وهي مادة مغذية ضرورية لصحة الدماغ وتلعب دوراً مهماً في نمو الجنين.
-مخفوق البروتين
يمكن أن تكون مخفوقات البروتين طريقة مناسبة لزيادة تناول البروتين دون تناول المزيد من الأطعمة الكاملة، يمكن أن تكون مفيدة أيضاً للأشخاص النباتيين وأولئك الذين يحتاجون إلى زيادة الوزن، ولكن ليس لديهم شهية كبيرة على الطعام.

 

5-الألبان ومشتقاتها

العديد من منتجات الألبان غنية بالسعرات الحرارية وقد تحتوي أيضاً على عناصر غذائية مفيدة، مثل البروتين والكالسيوم. والحليب غذاء كثيف السعرات الحرارية وغني بالكالسيوم والكربوهيدرات والبروتين، فكوب حليب 2% دسم يوفر حوالي 122 سعرة حرارية.
ومحتوى البروتين في الحليب يجعله خياراً جيداً للأشخاص الذين يحاولون بناء العضلات، بينما يجعله الكالسيوم مفيداً للأشخاص الذين يهتمون بكثافة العظام أو هشاشة العظام.

-الجبن
الجبن هو منتج ألبان آخر يحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية، كما أنه يحتوي على البروتين والكالسيوم ولكن يعتمد المحتوى الغذائي الدقيق على نوع الجبن وكيفية تصنيعه.
على سبيل المثال، تميل الأجبان القديمة إلى احتوائها على نسبة أقل من الكربوهيدرات، لذا فإن المزيد من السعرات الحرارية من هذه الأجبان تأتي من الدهون، ويمكن أن يكون الجبن غذاء عالي الصوديوم، لذلك يجب على التحقق من الملصق للتأكد من عدم تناول الكثير كل يوم.


-الزبادي
الزبادي كامل الدسم هو مصدر جيد للسعرات الحرارية والبروتينات، من الأفضل اختيار الزبادي العادي أو اليوناني بدلاً من الزبادي الذي يتميز بالنكهات، لاحتوائه على نسبة عالية من السكر.

 

سيدتي

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