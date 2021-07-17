السبت 17-07-2021
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السبت، 17-07-2021 09:13 م

وصفات طبيعية سريعة لعلاج الدوار والدوخة

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الوكيل الإخباري - قد نُعاني من الدوَّار بين الحين والآخر، ويُمكن أن ينتج عن عدة مشاكل صحية، مثل انخفاض ضغط الدم ومشاكل ضعف عضلة القلب والاضطرابات العصبية، بجانب الأنيميا والحساسية أو عدوى الأذن، والعديد من مشاكل حسب التشخيص.

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إلا أنَّ هناك العديد من العلاجات الطبيعية التي تُساعد في علاج الدوَّار وتخفيفه. نُقدِم لكِ بعضها فيما يلي:

 

التنفس العميق
يأتي التنفس العميق بين أحد أفضل العلاجات والطرق الطبيعية لمكافحة الدوّار؛ لأنَّه يُساعد في توفير ما يكفي من الأكسجين للدماغ، مما يُعزز استرخاء الجهاز العصبي ويُقلل الدوَّار.
ويُمكنكِ تنفيذ هذه الطريقة من خلال البدء بالجلوس أو الاستلقاء في وضعٍ مريح، ووضع إحدى يديكِ على بطنكِ، مع وضع إبهام اليد الأخرى على فتحة أنف واحدة واغلقي فمكِ.
بعد ذلك، استنشقي ببطء من فتحة الأنف المفتوحة واملئي بطنكِ بالهواء، ثم احبسي أنفاسكِ مع غلق فتحتي أنفكِ وشفتيكِ لمدة ثانيتين أو 3.
وأخيراً، ابدئي الزفير ببطء، وكرري الأمر 10 مرات مع الجلوس بهدوء لمدة 5 دقائق؛ لتجنُّب الدوّار مرةً أخرى.


شرب الماء
كثيرًا ما يكون الجفاف هو السبب وراء الدوّار؛ لذلك يُمكنكِ تجربة شرب كوب ماء عند الشعور بالدوّار.

تناول الطعام
قد يُؤدي انخفاض مستويات السكر في الدم والجوع إلى الدوّار، والبقاء من دون طعام لفترة طويلة يُعزز الدوّار ويُفاقمه أيضاً؛ لذلك يُنصح بتناول وجبات خفيفة تحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات أو السكر، مثل قطعة شوكولاتة أو موز أو زبادي أيضاً وحفنة من المكسرات.


عصير الليمون
يُعدُّ الليمون علاجاً ممتازاً للدوار بفضل فيتامين سي، الذي يُعزز المناعة، ويُساعد في مكافحة المرض، كما يُعدُّ معززاً طبيعياً للطاقة.


العسل
يُساعد العسل في منح دفعةً من الطاقة وتخفيف الدوّار، بجانب قدرته في منع انخفاض نسبة السكر في الدم، ويُمكنكِ استخدامه عن طريق خلط ملعقتين صغيرتين من العسل وخلّ التفاح الخام غير المُصفى في كوب من الماء البارد أو الساخن، وشربه مرتين في اليوم. كما يمكنكِ خلط ملعقة كبيرة من العسل وعصير الليمون في كوب من الماء الدافئ، وشربه للتخفيف الفوري من الدوَّار.


الطعام الصحي
يُمكن للنظام الغذائي الصحي أن يُساعد في منع الدوار من خلال منع المشاكل المرتبطة به، مثل فقر الدم وانخفاض ضغط ونسبة السكر في الدم، وذلك عن طريق تناول الأطعمة الغنية بالحديد وفيتامين A وحمض الفوليك والألياف، وتلك منخفضة السكر والدهون.
وتشمل الأطعمة الغنية بالحديد كلاً من: الكبد والتوفو والسبانخ واللوز والتمر والعدس وحبوب الإفطار المدعمة والهليون، وتتضمن أبرز مصادر فيتامين سي كلاً من: البرتقال والليمون والبروكلي والفلفل والجريب فروت والسبانخ. والأطعمة الغنية بحمض الفوليك تشمل الخضراوات الورقية والكبد والحبوب المدعمة والفول السوداني والموز والبروكلي.

 

المصدر - زهرة الخليج 


 




 

 


 

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