وصفات لزيادة الوزن بشكل صحي

الوكيل الإخباري - عادة يسعى معظم الناس لإنقاص أوزانهم، والحصول على جسد مثالي ورشيق، لكن ليس من المفاجئ أن يلجأ البعض لزيادة أوزانهم، حرصاً على صحتهم، والوصول إلى جسم صحي.

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تبدأ الأسباب الشائعة لعدم القدرة على زيادة الوزن من الارتفاع الصاروخي في مستويات التوتر، وعادات الأكل غير الصحية، والوجبات غير المنتظمة، ونقص اللياقة البدنية، والوراثة.

فإن إحدى أفضل الطرق هي البحث عن بعض الوصفات لزيادة الوزن، ما يمكنك من الانغماس في معظم هذه العلاجات بفاعلية دون الإخلال بحياتك العادية، ويمكن في السطور المقبلة معرفة وصفات لزيادة الوزن :

التمر الجاف والحليب مفيدان لاكتساب الوزن

يتم تصنيف التمر الجاف على أنه غذاء غني، فهو مليء بالفيتامينات، بما في ذلك: (أ، ج، هـ، ك، ب2، ب6)، والنياسين والثيامين، التي تعتبر حيوية لصحتنا وعافيتنا، كما أنه مصدر جيد للبروتين والسكر والطاقة والفيتامينات، ما يجعله إحدى الوصفات لزيادة الوزن التي تساعدك على اكتساب عضلات كافية دون زيادة الوزن، وإقرانه مع الحليب يسرع عملية زيادة الوزن، ويمكن رؤية النتائج خلال 20 إلى 30 يوماً.



الزبدة النقية والسكر في نظامك الغذائي اليومي

خذ ملعقة كبيرة من الزبدة المصفاة واخلطها جيداً مع ملعقة كبيرة من السكر، وتناول هذا الخليط كل يوم على الأقل نصف ساعة قبل الغداء أو العشاء على معدة فارغة، وسوف يمنحك استهلاك هذا الخليط لمدة شهر النتائج المرجوة، فهو من وصفات زيادة الوزن.



المانجو والحليب معاً

تناول ثمرة مانجو ناضجة ثلاث مرات في اليوم، وإقرانها بكوب من الحليب الدافئ بعد تناول المانجو، إذ تحتوي المانجو على كميات كافية من الكربوهيدرات والسكر والبروتينات التي تساعد على زيادة كتلة الجسم، وسترى نتائج ملحوظة بعد شهر.



قيلولة بعد الظهر

النوم بعد الظهر لمدة 45 دقيقة إلى ساعة، يريح عقلك وعضلاتك، ولا يساعدك ذلك على زيادة الوزن فحسب، بل يساعدك أيضًا على الحصول على نوم عميق في الليل، وهذه واحدة من أسرع الطرق لزيادة الوزن دون الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية.



زبدة الفول السوداني

الفول السوداني غني بالأحماض الدهنية والبروتينات والمعادن والفيتامينات، ما يجعله من وصفات زيادة الوزن، وتساعد إضافة القليل من الفول السوداني إلى نظامك الغذائي اليومي في زيادة الوزن. وبالمثل، من المعروف أن زبدة الفول السوداني تحتوي على سعرات حرارية عالية، ما يجعلها علاجًا منزليًا مثاليًا لاكتساب الوزن، وننصحك بوضع زبدة الفول السوداني على الخبز المتعدد الحبوب، ولاحظ النتائج في غضون 30 يوماً.



مخفوق الموز بدلاً من الشاي

الموز مليء بالسعرات الحرارية ويعطينا دفعة فورية من الطاقة، وهذا هو السبب في أن معظم الرياضيين يأكلون موزة بين الألعاب. لكن من أجل زيادة الوزن، قم بإقران الموز مع كوب من الحليب، والأفضل من ذلك قم بإعداد مخفوق الموز واستبدله بشاي الصباح/ المساء أو القهوة، وستحصل على واحدة من وصفات زيادة الوزن.



خبز البطاطس بدلاً من غليها

البطاطس غنية بالكربوهيدرات، وإضافتها إلى نظامك الغذائي ستساعد على زيادة وزن جسمك، وأفضل طريقة لتناولها هي شيّها أو خبزها بالزبدة، لكن لا ضير من تناول البطاطس المقلية من حين إلى آخر، لكن تأكد من قليها بالهواء باستخدام زيت بكر ممتاز. وبينما تقوم بدمج الأطعمة والمشروبات المذكورة أعلاه في وجباتك اليومية لزيادة الوزن، هناك عدد قليل من الأشياء التي يجب أن تضعها في اعتبارك أيضًا، منها تجنب السوائل قبل الغداء مثل الماء أو الشاي أو القهوة، لأنها تجعلك تشعر بالشبع وتقلل من شهيتك، وتأكد من ترك مسافة 30-45 دقيقة بين المشروبات والوجبات.

زهرة الخليج