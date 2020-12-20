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الأحد، 20-12-2020 11:03 ص

وصفة منزلية بسيطة لبناء عضلات الجسم في أسبوع واحد فقط

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الوكيل الاخباري - يفضل عدد كبير من الناس المظهر الرياضي والجسم الممتلئ بالعضلات، ويسعى الكثيرون إلى اتباع حميات غذائية مختلفة لبناء العضلات.

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ويقدم موقع "تايمز نيوز ناو" نصيحة لوصفة سهلة باستخدام البيض يمكنها أن تبني عضلات الجسم، حيث تجعلك تشبه بطل كمال الأجسام في أسبوع واحد فقط، ولكن يشترط الأطباء أن يكون مصاحبا لتلك الوصفة ممارستك الرياضة، بصورة منتظمة.

 

وأوضح التقرير أن أبرز تلك الوصفات التي يمكنها بناء العضلات هي:

- شراب "مخفوق البيض":
ويعتبر البيض مصدر غني بالبروتين، والبروتين ضروري لبناء العضلات، لذلك يعتبر ذلك المشروب أو المخفوق وسيلة سهلة للوصول إلى جسد رياضي مفتول العضلات، ويتميز مخفوق البيض بفوائد صحية عديدة، فالبيض يعتبر مصدرا رائعا للبروتين في أنقى أشكاله، كما أنه يعتبر مصدرا جيدا لفيتامينات "ب1" و"ب2" و"دي" والسيلينيوم، ما يجعله قادرا على تكوين الجسم بشكل عام بصورة سليمة، وليس مجرد بناء العضلات فقط.


ويتميز مخفوق البيض، أن طريقة تحضيره سهلة جدا، حيث كل ما يحتاجه الشخص بيضة ونصف كوب من الحليب، وربما القليل من العسل للتحلية، وتخلط جميع المكونات في الخلاط، ويتم تناوله مبردا أو دافئا حيث لا تختلف فوائده الصحية بحسب درجات الحرارة.
وتتميز وصفة مخفوق البيض بأنها سهلة التحضير فيمكن إعدادها في أقل من دقيقة واحدة.

 

سبوتنيك

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