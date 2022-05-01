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الأحد، 01-05-2022 01:50 م

وضعيات نوم تجنبك التجاعيد

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الوكيل الإخباري - يمكن أن يعاني الكثير من الناس من أجل النوم طوال الليل والعثور على أوضاع مريحة. ومع ذلك، هناك بعض الوضعيات التي قد تكون أفضل من غيرها.

وفي الواقع، تقول مؤسسة Sleep Foundation إن الاستلقاء على الظهر هو ثاني أكثر أوضاع النوم شيوعا، وعندما تكون مستلقيا على ظهرك، فمن السهل الحفاظ على محاذاة عمودك الفقري وتوزيع وزن جسمك بالتساوي، ما يمنع أي آلام محتملة في الرقبة.

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وتضيف: "تستفيد بشرتك أيضا من وضع النوم على الظهر. فلا توجد وسادة أو مرتبة تضغط على وجهك وتساهم في ظهور التجاعيد".


وتوضح أيضا: "النوم على الظهر يمكن أن يخفف أيضا من احتقان الأنف أو الحساسية، طالما أنك تدعم نفسك في وضع مستقيم".


ويمكن أن تشمل الأوضاع الجيدة الأخرى النوم على جانبك، والتي قد تقدم العديد من الفوائد. إنه يعزز محاذاة العمود الفقري بشكل صحي وهو وضع النوم الأقل احتمالية للتسبب في آلام الظهر، خاصة عند دعمه بالوسائد.

 

ويضيف أن "النوم على الجانب قد يقلل أيضا من حرقة المعدة والشخير، ما يجعله مكانا أفضل للنوم للأشخاص الذين يعانون من توقف التنفس أثناء النوم أو الارتجاع الحمضي".

وقالت إن وضعية النوم بالنسبة للشباب الأصحاء أقل أهمية، ولكن كلما تقدمت في العمر وواجهت مشاكل طبية أكثر، يمكن أن تصبح وضعية النوم إيجابية أو سلبية.

البيان 

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