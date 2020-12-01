وظائف تدمر نومك.. تعرف عليها

الوكيل الإخباري _ يعد النوم من اساسيات الحياة حيث اوصى اطباء بالحصول على فرص نوم جيدة من 7 إلى 9 ساعات، الا ان هناك الكثير من الاشخاص يعانون من صعوبات في النوم والاستيقاظ المستمر خلال ساعات الليل، وقد اثبتت الابحاث ان هناك بعض الوظائف المتهمة، بأنها تؤدي إلى صعوبات في النوم، تعرف على أبرز الوظائف التي تدمر نومك:

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1-الأطباء

يعد العمل بنظام المناوبات هو إحدى التقاليد التي يتبعها كل من يمتهن الطب، لضمان المتابعة المستمرة للمرضى، الا انه يعرضهم للإصابة بصعوبات في النوم، إلى جانب مشكلات الانتباه والتركيز.

2-العمال

يعتبر عمال المصانع من أكثر الفئات عُرضة للإصابة بمشكلات النوم، خاصًة العمال الذين يحصلون على مناوبات، والتي تقل عن عدد 4 ساعات يومية، ما يجعلهم عرضة للشعور بالتعب والنعاس خلال العمل وتزداد مخاطر العمل، فضلاً عن هذه المدة غير كافية على الإطلاق للنوم الجيد، وتزيد من فرص الإصابة بمرض السكري وأمراض القلب والاكتئاب.





3-المراسلون

السبب في ذلك متابعة الأخبار على مدار 24 ساعة، بالإضافة إلى العمل الورديات أغلبها منوابة في الفترات المسائية أو طوال الليل، ما يؤثر على فرص الحصول على نوم جيد وكافٍ خلال ساعات الليل.



4-ضباط الشرطة

يعملون على خدمة الأشخاص بالنهار والليل، ما يجعل أقسام الشرطة تنشط دوريات ليلية على مدار 24 ساعة، المناوبات الدورية وصعوبة تبديل الدوريات وصعوبة التكيف مع التغيير، كل هذا يجعل نومهم سيء.



5-المديرون

يتعامل بعض المديرين مع ضغوط العمل بطريقة غير صحية، حيث يؤثر هذا على فرص الحصول على ساعات نوم طبيعية، وغالبًا ما يعانون من الأرق والنوم المتقطع، ووجدت إحدى الدراسات أن هناك علاقة بين الأرق وضغوط العمل.





6-المحلل المالي

مراقبة الأسواق خاصًة الخارجية يلتزم بفارق توقيت، يجعل المحللون الماليون يجلسون ساعات طويلة في العمل، فضلاً عن الضغط الذي يتعرضون إليه، يجعل فرص الحصول على النوم خيال علمي.



المصدر : الكونسلتو





















