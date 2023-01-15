وظيفته وأنواعه وأعراض ارتفاعه .. كل ما يجب معرفته عن الكوليسترول

الوكيل الإخباري-يؤثر مستوى الكوليسترول في الدم على الجسم بشكل واضح، سواء بارتفاعه أو نتيجة انخفاضه بفعل أسباب وعوامل محددة، وغالبًا ما يتطلب ذلك استشارة الطبيب المختص للسيطرة على الأعراض المزعجة التي تظهر عند حدوث أي اضطراب.

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نستعرض في التقرير التالي، كل ما تريد معرفته عن الكوليسترول، وفقًا لما ذكره موقع "Medicalnewstoday".







ما هو الكوليسترول؟

يعرف الكوليسترول بأنه مادة شمعية تشبه الدهون، تتميز بلونها الأبيض أو الأصفر الباهت، وعديمة الرائحة، ولها قوام صلب وليس سائل.



وعادة ما يحتاج الإنسان إلى الكوليسترول للحفاظ على الصحة العامة، وعلى الرغم من أن الكبد هو العضو المسئول عن إنتاجه إلا أنه يمكن الحصول عليه من خلال الأطعمة.



ما هي وظيفة الكوليسترول؟

على الرغم من اعتقاد الكثير من الأشخاص بأن الكوليسترول دائمًا ما يكون ضارًا، إلا أنه يقدم العديد من الفوائد للجسم، من بينها:

- المساعدة على نمو الخلايا

يعتبر الكوليسترول جزء هام من بينة غشاء الخلية خاصة الداخلية، مما يجعلها خلايا جيدة.



- تحسين صحة الجهاز الهضمي

الكوليسترول هو أحد مكونات ملح الصفراء حيث يستخدم الجهاز الهضمي الكوليسترول لامتصاص الفيتامينات القابلة للذوبان في الدهون A و D و E و K.



- تقوية المناعة

يلعب الكوليسترول دورًا هامًا في تقوية جهاز المناعة وتقوية الأعصاب بشكل كبير وبالتالي تحسين صحة الدماغ والجسم بشكل عام.



أنواع الكوليسترول

ينقسم الكوليسترول إلى نوعين أساسيين، وهما:



1- الكوليسترول العالي الكثافة (HDL)

يوصف هذا النوع من الكوليسترول بالجيد، لأنه يقلل من تراكم الدهون في الأوعية الدموية ويصل إلى الكبد وخروجه بشكل كامل من الجسم مما يقلل من أعراض الأزمات القلبية.



2-الكوليسترول منخفض الكثافة (LDL)

يوصف هذا النوع من الكوليسترول بالضار نتيجة تراكم الترسبات الدهنية في الأوعية الدموية ومع مرور الوقت يتسبب ذلك في ضيق الشرايين ومنع تدفق الدم وزيادة خطر الإصابة بالأزمات القلبية والسكتات الدماغية.



أعراض ارتفاع الكوليسترول في الجسم

عادة لا يسبب ارتفاع الكوليسترول أي أعراض ولكن ارتفاع مستويات الكوليسترول الكلي عن 200 ملليجرام قد يُظهر بعض الأعراض من بينها:



- ارتفاع ضغط الدم بشكل غير طبيعي.

- زيادة الوزن.

- الغثيان.

- الشعور بالتعب.

- عدم القدرة على التنفس بالشكل الطبيعي.

- ألم الرقبة أو الفك أو الجزء العلوي من البطن.



أسباب ارتفاع الكوليسترول في الجسم

هناك العديد من الأسباب وراء ارتفاع مستويات الكوليسترول بشكل غير طبيعي من بينها:



- اضطراب ملحوظ في النظام الغذائي.

- التدخين.

- تناول بعض الأدوية مثل موانع الحمل.

- قلة النشاط البدني.



كيف يمكن متابعة الكوليسترول؟

أشارت جمعية القلب الأمريكية إلى ضرورة فحص مستويات الكوليسترول كل 4 إلى 6 سنوات وذلك بعد بلوغ سن 20 سنة، وذلك لأنه لا يظهر أي أعراض في الحالات المبكرة من الإصابة ويمكن أن تظهر فور التعرض لمشكلة ملحوظة مثل أمراض القلب أو السكتة الدماغية.



بالإضافة إلى ذلك يجب الأخذ في الاعتبار في حالة وجود تاريخ عائلي مرضي، إلى جانب الحفاظ على وزن الجسم واتباع نظام غذائي صحي غني بالفواكه والخضروات وممارسة الرياضة بشكل منتظم.



أغذية تخفض مستويات الكوليسترول

- المكسرات.

- الأسماك الدهنية.

- الأفوكادو.

- الخضروات.

- الفواكه.

- الحبوب الكاملة.

- الشوكولاتة الداكنة.

- الشاي.



أغذية ممنوعة لمرضى الكوليسترول

هناك بعض الأغذية التي تساعد على رفع مستويات الكوليسترول الضارة بنسبة كبيرة مما يتطلب الابتعاد عنها تمامًا حيث تتضح في:

- الوجبات السريعة.

- اللحوم المصنعة.



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