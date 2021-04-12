الإثنين 12-04-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

الأمن يحذر من شركات بورصة واستثمار

قسائم غذائية توزع على المواطنين اعتبارا من اليوم

التربية: لا يجوز لأي مدرسة خاصَّة حجب منصات التعليم عن طلابها

إحالة ملف قضية الفتنة الى المدعي العام

هام حول إصدار جوازات سفر للأردنيين المغتربين

الدول العربية التي ستسمح بصلاة التراويح في المساجد

وزير الأوقاف : إغلاق المساجد بعد صلاتي المغرب والفجر

عمرو أديب يقاضي محمد رمضان لهذا السبب ! (فيديو)

الحكومة تعلن عن فرص استثمارية في التنقيب عن النفط والغاز في 7 مناطق

الاستهلاكية المدنية تُحدد دوامها خلال رمضان

الإثنين، 12-04-2021 12:56 م

وقت الافطار والسحور.. 9 أخطاء شائعة تدمر الصحة عليك تجنبها

لماذا_يفطر_الصائم_على_التمر؟


الوكيل الاخباري - يرتكب الكثيرون أخطاء غذائية شائعة في شهر رمضان سواء خلال وجبة السحور أو الإفطار وما بعده.

اضافة اعلان

ومن المهم تناول الطعام بشكل متوازن في رمضان والتركيز على الأطعمة التي يحتاجها الجسم دون إفراط.


وأحصى موقع "ويب طب" 9 أخطاء شائعة، 4 منها خلال السحور، و5 خلال تناول وجبة الإفطار والفترة التي تليها.

 

* أخطاء خلال السحور:
1- الإكثار من تناول المخللات والمنبهات:
يؤدي الإفراط في تناول الأغذية المحتوية على الصوديوم أو الملح كالمخللات، وكذلك شرب المنبهات بكميات كبيرة كالقهوة أو الشاي، إلى إدرار البول ما يؤدي إلى فقدان بعض الأملاح المعدنية من الجسم والإحساس بالعطش خلال فترة الصيام.


2- تناول الوجبات الدسمة والسكريات:
على خلاف الاعتقاد الشائع بأن تناول الوجبات الدسمة جدا والحلويات في السحور يزيل الشعور بالجوع، إلا أنها في الواقع تثقل المعدة وتسبب مشاكل في الهضم خاصة إذا تم تناولها قبل النوم، فضلا عن أنها تسبب العطش.
في المقابل، فإن الخضروات والفواكه؛ هي أكثر ما يمنح شعورا بالشبع لاحتوائها على نسبة عالية من الألياف، والتي يفضل أن تشكل عنصرا رئيسيا ضمن التغذية في رمضان.


3- شرب الماء بكثرة:
يعتقد الكثيرون أن شرب كميات كبيرة من الماء خلال فترة السحور قد يقلل شعوره بالعطش خلال فترة الصيام، إلا أنه من المستحسن شرب كميات كافية من الماء مقسمة في الفترة بين الفطور والسحور، أي ما يقارب اللتر والنصف لتفادي مخاطر الجفاف.


4- إهمال السحور من الأساس:
يهمل البعض وجبة السحور تماما، رغم أهميتها البالغة كونها تقوي الصائم وتنشطه في مصدر الطاقة للجسم خلال نهار رمضان، خاصةَ إذا كانت هذه الوجبة غنية بالنشويات البطيئة الإمتصاص، كما تساعد في منع حدوث الإعياء والصداع أثناء نهار رمضان، إذ تحافظ وجبة السحور على مستوى السكر في الدم، وتخفف من الشعور بالعطش الشديد خلال النهار.


* أخطاء شائعة خلال فترة الإفطار:
1- البدء بالأطعمة الدهنية:
يعتبر بدء الإفطار بالأغذية الغنية بالدهون كالمقالي والأغذية الدسمة، من أهم الأخطاء الشائعة التي عليك تجنبها في رمضان، إذ يفضل البدء بالسكريات البسيطة التي يسهل هضمها، كالتمر فهو غني بالسكريات سريعة الامتصاص التي لا تحتاج إلى عمليات معقدة في تمثيلها، ما يؤدي إلى رفع سكر الدم بصورة معتدلة وسهلة.


2- شرب الماء البارد:
يسبب شرب الماء البارد على معدة فارغة الكثير من المشاكل الهضمية وهو ما يحذر منه الأطباء بشدة.


3- تناول كمية كبيرة من الطعام:
يعمد البعض بعد يوم من الجوع الشديد إلى تناول كميات كبيرة من الطعام مرة واحدة وقت الإفطار، إلا أنه ينصح بتناول وجبات صغيرة على فترات، مثل: وجبة وقت الإفطار، ووجبة بعد صلاة التراويح، ووجبة السحور.


4- كثرة الحلويات:
يشتهر شهر رمضان بالحلويات كالقطايف والكنافة والمخبوزات، والتي يؤدي الإفراط في تناولها إلى تراكم الدهون وحدوث السمنة.


5- عدم ممارسة الرياضة:
الكثيرون لا يجدون الوقت لممارسة الرياضة في شهر رمضان نظرا لتكدس جدول أعمالهم خاصة خلال فترة المساء، وينصح الخبراء بممارسة القليل من الرياضة قبل الإفطار بساعة إذا أمكن أو بعده بساعتين على الأقل.

 

سبوتنيك

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
154-011632-foods-skin-allergies_700x400

7 أطعمة غير متوقعة تسبب الطفح الجلدي والحساسية

طبيبة تركية_ إمكانية تشخيص الأمراض من خلال لون الأظافر (أرشيفية)

تغير شكل الأظافر قد يكشف هذه الأمراض!

Doc-P-377998-637529119514871413

خلال شهر رمضان.. أطعمة ضرورية وأخرى ممنوعة في السحور

طرق-طبيعية-لمحاربة-الصداع-النصفي

6 أشياء يجب القيام بها لتجنب نوبات الصداع

714

صداع والتهاب جلد.. أعراض شائعة يسببها طلاء الأظافر

127-110556-corona-lung-cancer-disease_700x400

أعراض تنذر بالإصابة بسرطان الرئة!

أخبار متعلقة
unnamed

3 نصائح للشعور بالفرح أثناء العمل

tbl_articles_article_26116_6592efa602b-05f0-4df7-86c8-cb3cbcf4a48b

التحدث مع الذات ليس جنوناً بل أمر مفيد!.. وهذه الأسباب

Suhor

كيف تخسر 5 إلى 10 كيلوغرامات من وزنك في رمضان؟

Y2D2v

الكشف عن عدد الخطوات التي يجب أن يمشيها الإنسان يوميا

unnamed

أخطاء شائعة نرتكبها عند تنظيف الأذنين.. تجنبها

24-3-2021_19_35_32_GomhuriaOnline_1616607332

دراسة تكشف لأول مرة سر 'النسيان' وما يفعله بالدماغ