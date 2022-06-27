الإثنين 27-06-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

مفتي القدس يحذر من خطورة الحفريات التي تستهدف أساسات المسجد الأقصى

الغذاء والدواء: فحص187 ألف عينة غذائية ودوائية ومستلزمات طبية

فلسطين تعلن دخول الموجة السادسة من كورونا

معان: إطلاق مشروع التربية الإعلامية والمعلوماتية

الدفاع المدني: التعامل مع 1214 حالة إسعافية خلال 24 ساعة

فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق بالرمثا - أسماء

الأردن استورد 963.3 ألف برميل نفط من العراق خلال 5 أشهر

المياه: ضبط اعتداءات كبيرة على الخطوط في الكرك وجرش

منح للحصول على شهادة المحاسب الاداري المعتمد

التعليم العالي تنفي وجود أي قرار بتوحيد رسوم الطب وطب الأسنان

الإثنين، 27-06-2022 12:34 م

يجب تجنبها… أسوأ 6 أطعمة ومشروبات تدمر جهاز المناعة

2019_12_30_14_57_25_424


الوكيل الإخباري - إذا كنتِ تحاولين تحسين (أو على الأقل الاعتناء) بصحة أمعائك، فإن نظامك الغذائي اليومي سيلعب دورًا مهمًا، حيث تساعد بعض الأطعمة على تغذية القناة الهضمية، وتعزيز نمو البكتيريا الجيدة، بينما يمكن أن تسبب أطعمة أخرى ضائقة في الجهاز الهضمي، وتتداخل مع صحة الميكروبيوم، أو البيئة البكتيرية في الأمعاء. 

اضافة اعلان

 

وفي السطور القادمة، سنخبركِ بقائمة الأطعمة التي يجب تجنبها، أو الحد منها، لتقليل احتمالية الإصابة بمشاكل في القناة الهضمية، حسب الخبراء وأخصائي أمراض الجهاز الهضمي. 

 

1. الأطعمة المقلية 
الأطعمة المقلية ضارة بصحة الأمعاء على عدة مستويات، إذ تعتبر أحد أكثر المسببات شيوعًا لمرض الارتجاع المعدي المريئي (GERD)، وهي حالة تحدث عندما يتدفق حمض المعدة بشكل متكرر إلى المريء.

 

2. اللحوم الحمراء 
تناول الكثير من اللحوم الحمراء قد يفسد أمعاءك، حيث أظهرت الدراسات أن تناول الكثير من اللحوم الحمراء يساهم في حدوث الالتهابات، خاصة في القولون، حيث يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بسرطان القولون. 
كما تم تصنيف اللحوم المصنعة على أنها مادة مسرطنة من الدرجة الأولى من قبل منظمة الصحة العالمية (WHO)، ما يعني أنه من المعروف أنها تسبب السرطان لدى البشر. 

 

3. الأطعمة/ المشروبات العالية السكر 
تناول الكثير من الأطعمة الحلوة وشربها، يمكن أن يضرا بشكل خاص بصحة أمعائك، إذ عادةً يتم ربطها بالالتهابات، التي يمكن أن تهيج الأمعاء، وتدمر البكتيريا المفيدة. 

 

4. المحليات الاصطناعية 
قد لا يكون استبدال السكر بالمُحليات الاصطناعية استراتيجية ذكية أيضًا، إذ يمكن أن تسبب الانتفاخ، وآلام المعدة، والغازات المؤلمة، والإسهال. 

 

5. الأطعمة المصنعة 
ليس هناك من ينكر أن الوجبات الجاهزة والأطعمة الجاهزة للأكل، على سبيل المثال: البيتزا المجمدة، ووجبات العشاء، التي يمكن طهيها في الميكروويف، هي طريقة سهلة لتحضيرها في لمح البصر، لكن صحة أمعائك قد تدفع ثمناً باهظاً لراحة الأطعمة المصنعة. 

ولسوء الحظ، ترتبط الأطعمة الفائقة المعالجة بزيادة مخاطر الإصابة بمرض التهاب الأمعاء، إذ تحتوي على مكونات اصطناعية، مثل: المحليات المضافة، والمواد الحافظة، والمستحلبات، والمكثفات، والمنكهات، التي يمكن أن تكون جميعها ضارة بصحة الأمعاء. 

6. الألبان 
بالنسبة للبعض، يمكن أن تكون منتجات الألبان ضارة بصحة الأمعاء، حيث عادةً تسبب منتجات الألبان أعراضًا من خلال مجموعة من الآليات، بما في ذلك: عدم تحمل اللاكتوز، وانخفاض إنزيم اللاكتيز، كما تحتوي بعض منتجات الألبان أيضًا على هرمونات ومضادات حيوية، قد تكون ضارة. 

 

زهرة الخليج

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
فوائد-العنب-

العنب.. ألوان متعددة وفوائد غذائية كثيرة

slideshow_slideshow_1710_4107eba8f5e-ed4d-4511-b3dc-aad4e2c7947b

فوائد الثوم: من معالجة نزلات البرد إلى محاربة السرطان

tbl_articles_article_32051_538ffb474f7-8dc6-4d6d-89de-ede17a5b284d

مع حلول الصيف.. جنبي طفلك التهاب القصبات الهوائية

4fbcbea5-164c-4c98-8f66-8bfc41204010

اللوز.. 24 حبة يومياً تحمي صحتك وجمالك

كم-عدد-الفيتامينات

أهم الفيتامينات والمعادن للأطفال

img-1103119302

نصائح صحية لصيف آمن

أخبار متعلقة
ان

من هم الممنوعون من تناول الأناناس

بروتين-نباتي-للرجيم

الجسم لا يمتص جيداً البروتين النباتي بديل اللحم

tbl_articles_article_28092_633afef27ec-a22f-4220-986d-549e5b9784ab

تغيير استجابة الدماغ علاج فعال لمتلازمة القولون العصبي

العسل-والماء-الدافئ

فوائد العسل مع الماء الدافئ قبل النوم

tbl_articles_article_26303_248488cb75c-97c8-4ac6-b533-db18723e499b

نصائح لمرضى القولون العصبي

3305

عادات يومية تؤثر في صحة أمعائك.. تجنبيها