يجب تجنبها… أسوأ 6 أطعمة ومشروبات تدمر جهاز المناعة

الوكيل الإخباري - إذا كنتِ تحاولين تحسين (أو على الأقل الاعتناء) بصحة أمعائك، فإن نظامك الغذائي اليومي سيلعب دورًا مهمًا، حيث تساعد بعض الأطعمة على تغذية القناة الهضمية، وتعزيز نمو البكتيريا الجيدة، بينما يمكن أن تسبب أطعمة أخرى ضائقة في الجهاز الهضمي، وتتداخل مع صحة الميكروبيوم، أو البيئة البكتيرية في الأمعاء.

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وفي السطور القادمة، سنخبركِ بقائمة الأطعمة التي يجب تجنبها، أو الحد منها، لتقليل احتمالية الإصابة بمشاكل في القناة الهضمية، حسب الخبراء وأخصائي أمراض الجهاز الهضمي.

1. الأطعمة المقلية

الأطعمة المقلية ضارة بصحة الأمعاء على عدة مستويات، إذ تعتبر أحد أكثر المسببات شيوعًا لمرض الارتجاع المعدي المريئي (GERD)، وهي حالة تحدث عندما يتدفق حمض المعدة بشكل متكرر إلى المريء.

2. اللحوم الحمراء

تناول الكثير من اللحوم الحمراء قد يفسد أمعاءك، حيث أظهرت الدراسات أن تناول الكثير من اللحوم الحمراء يساهم في حدوث الالتهابات، خاصة في القولون، حيث يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بسرطان القولون.

كما تم تصنيف اللحوم المصنعة على أنها مادة مسرطنة من الدرجة الأولى من قبل منظمة الصحة العالمية (WHO)، ما يعني أنه من المعروف أنها تسبب السرطان لدى البشر.

3. الأطعمة/ المشروبات العالية السكر

تناول الكثير من الأطعمة الحلوة وشربها، يمكن أن يضرا بشكل خاص بصحة أمعائك، إذ عادةً يتم ربطها بالالتهابات، التي يمكن أن تهيج الأمعاء، وتدمر البكتيريا المفيدة.

4. المحليات الاصطناعية

قد لا يكون استبدال السكر بالمُحليات الاصطناعية استراتيجية ذكية أيضًا، إذ يمكن أن تسبب الانتفاخ، وآلام المعدة، والغازات المؤلمة، والإسهال.

5. الأطعمة المصنعة

ليس هناك من ينكر أن الوجبات الجاهزة والأطعمة الجاهزة للأكل، على سبيل المثال: البيتزا المجمدة، ووجبات العشاء، التي يمكن طهيها في الميكروويف، هي طريقة سهلة لتحضيرها في لمح البصر، لكن صحة أمعائك قد تدفع ثمناً باهظاً لراحة الأطعمة المصنعة.

ولسوء الحظ، ترتبط الأطعمة الفائقة المعالجة بزيادة مخاطر الإصابة بمرض التهاب الأمعاء، إذ تحتوي على مكونات اصطناعية، مثل: المحليات المضافة، والمواد الحافظة، والمستحلبات، والمكثفات، والمنكهات، التي يمكن أن تكون جميعها ضارة بصحة الأمعاء.





6. الألبان

بالنسبة للبعض، يمكن أن تكون منتجات الألبان ضارة بصحة الأمعاء، حيث عادةً تسبب منتجات الألبان أعراضًا من خلال مجموعة من الآليات، بما في ذلك: عدم تحمل اللاكتوز، وانخفاض إنزيم اللاكتيز، كما تحتوي بعض منتجات الألبان أيضًا على هرمونات ومضادات حيوية، قد تكون ضارة.

زهرة الخليج

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