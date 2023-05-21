يحمي هؤلاء من العمى .. إليك فوائد الخوخ للعين !

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فوائد الخوخ للعين



يعتبر الخوخ من الفواكه الصيفية الصحية للعين، لاحتوائه على عنصر غذائي يقدم لها مجموعة مذهلة من الفوائد، حسبما ذكرت الدكتورة جيهان الدمرداش، أخصائية التغذية العلاجية.وقالت جيهان إن العنصر الغذائي الذي يستمد منه الخوخ فوائده للعين هو البيتا كاروتين، الذي يحوله الجسم إلى فيتامين أ، المعروف بقدرته على:- تقوية حاسة الإبصار وتحسين الرؤية الليلية.- الحفاظ على ترطيب العين وحمايتها من الجفاف.- تحصين العين ضد الأمراض المعدية، مثل التهاب الملتحمة، لأنه يساهم في تقوية الجهاز المناعي وتعزيز قدرة الجسم على مكافحة الفيروسات والبكتيريا.- الحد من الإصابة بإعتام عدسة العين "المياه البيضاء".واتفق معاها الدكتور أمير حمزة، استشاري طب وجراحة العيون، موضحًا أن فيتامين أ يساهم أيضًا في حماية كبار السن من خطر فقدان النظر المرتبط بالتقدم في العمر، عن طريق تقليل فرص الإصابة بأمراض الضمور البقعي، مثل الجلوكوما "المياه الزرقاء".وفي دراسة سابقة، وجد الباحثون أن الخوخ يحمي العين من تلف الشبكية الناجم عن التعرض المباشر لأشعة الشمس، لاحتوائه على مضادات الأكسدة، مثل اللوتين والزياكسانثين، وفقًا لموقع "Stylecraze".وأظهرت دراسة أخرى، أن فيتامين أ ليس العنصر الغذائي الوحيد في الخوخ الذي يقي من الإصابة بالجلوكوما والمياه البيضاء، بل يساعد اللوتين والزياكسانثين أيضًا على منع الضمور البقعي.وأشارت جيهان إلى وجود فوائد أخرى للخوخ بخلاف التي يقدمها للعين، وهي:1- يحافظ الخوخ على ترطيب الجسم وحمايته من الجفاف، لغناه بالماء.2- يمكن الاعتماد على الخوخ لفقدان الوزن الزائد، لاحتوائه على الألياف الغذائية، التي تساعد على الشعور بالشبع لساعات طويلة، بالإضافة إلى انخفاض سعراته الحرارية.3- يقلل الخوخ من خطر الإصابة بالأنيميا، بفضل محتواه العالي من معدن الحديد.4- تعمل ألياف الخوخ على تحسين حركة الأمعاء وتسهيل عمليتي الهضم والإخراج.5- يحد الخوخ من خطر الإصابة بأمراض القلب، نظرًا لقدرته على خفض الكوليسترول الضار بالدم.