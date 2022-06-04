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السبت، 04-06-2022 07:27 ص

يسبب التسمم والموت في هذه الحالة .. مخاطر الاستحمام بماء بارد

استحمام


الوكيل الإخباري - كشف الدكتور فلاديمير خوروشيف، أخصائي جراحة القلب والأوعية الدموية، مفاجأة حول الاستحمام بالماء البارد وأنه ليس صحيا في كل الحالات.

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وأوضح فلاديمير في حديث لراديو "سبوتنيك" أنه خلال فصل الصيف يحاول الكثيرون الاستحمام بالماء البارد أو غسل شعر الرأس بالماء البارد للتخفيف من الحرارة الشديدة.


وأضاف فلاديمير أن الاستحمام بالماء البارد لا يؤدي إلى تشنجات في الأوعية الدموية فقط، بل وقد تصل لتسمم الجسم، والجزء الأكبر من جميع الأوعية الدموية في أجسامنا هي عبارة عن شعيرات دموية مختلفة المستوى.


وتابع: إذا اضطر الشخص إلى الاستحمام بالماء البارد لفترة طويلة يسبب تشنج شعري قوي وإفقار تدفق الدم في الشعيرات الدموية خاصة في الأنسجة الرخوة وبدءا من الأنسجة تحت الجلد.


وكلما وقف الشخص تحت دوش بارد تزداد خطورة إصابته بالبرد، حيث يؤدي تشنج الشعيرات الدموية لفترات طويلة إلى الجوع الأكسجيني وتتشبع الأنسجة الرخوة بمنتجات ناقصة الأكسدة ويسبب تسمم قوي يؤثر في الأعضاء الحيوية والدماغ والقلب والكبد والبنكرياس.


لا ينصح الطبيب بالوقوف تحت دوش الماء البارد أكثر من 3-4 دقائق وبالنسبة للأشخاص الذين يعانون من سوء حالتهم الصحية تجنب هذا الأمر تماما ويمكن للشخص أن يقف تحت دوش الماء البارد مدة لا تزيد عن 3-4 دقائق. لأن البقاء فترة أطول يشكل خطورة على الصحة.


وإذا كان الشخص يعاني من مشكلات صحية في القلب وتصلب الشرايين وبالتالي تجنب الاستحمام بالماء البارد لأنه يسبب مضاعفات خطيرة ويشكل خطورة على حياته.

 

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