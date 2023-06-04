يصيب اللحوم .. ما هو مرض " الجمرة الخبيثة" الذي اودى بحياة شخص في غانا؟

الوكيل الإخباري- لقى شخص حتفه وأصيب 11 آخرون بسبب الجمرة الخبيثة، بعد تفش للفيروس في منطقة بيندوري في منطقة ابر إيست.



وذكرت صحيفة " بيزنس نيوز" في غانا أن الضحايا تناولوا لحم ماشية نافقة مصابة بالجمرة الخبيثة.

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وجاء في بيان للمدير الإقليمي لهيئة الصحة في منطقة ابر ايست أنه " في اليوم الأول من شهر يونيو الجاري، تلقت هيئة الصحة الإقليمية إشعارا بتسجيل إصابتين بالجمرة الخبيثة، وحالة وفاة جراء الفيروس في منطقة بيندوري بعد تناول لحم ماشية نافقة ".



وأضاف البيان" عموما نفقت أربعة من رؤوس الماشية في المنطقة المتضررة. وحتى الآن تم رصد 11 حالة إصابة مشتبه بها بالفيروس، كما تجرى جهود لرصد الحالات المختلطة".



وبذلك يحث البيان جميع المناطق، خاصة المتاخمة لبيندوري، على الالتزام بالحذر، وإعطاء الأولوية لأنشطة المراقبة لفيروس الجمرة الخبيثة وتكثيفها في جميع المنشآت الصحية.

يذكر ان الجمرة الخبيثة هي في الأساس مرضٌ حيواني المنشأ في آكلات العُشب تسببها بكتيريا تسمى العَصوِيّة الجَمريّة. ويُصابُ البشر عمومًا بهذا المرض بصورة مباشرة أو غير مباشرة من الحيوانات المصابة بالعدوى، أو من خلال التعرض من خلال مخاطر مهنية لمنتجات حيوانية مصابة بالعدوى أو ملوثة.







البيان