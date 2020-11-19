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الخميس، 19-11-2020 03:13 م

يعادل تدخين 50 سيجارة.. طبق من اللحوم الحمراء المدخنة

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الوكيل الإخباري _ تعد اللحوم الحمراء من الاطعمة التي يفضل تناولها الكثير من الاشخاص الا ان الافراط في تناولها قد يؤدي الى مشاكل صحية عديدة .

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وقد كشف اخصاصي الأورام، الطبيب إيفان كاراسيف، أن الاستهلاك المفرط للحوم الحمراء ومنتجاتها يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بالسرطان، مشيرا إلى أن العامل الرئيسي هو طريقة التحضير.


واشار الى ان اللحوم نفسها ليست السبب الرئيسي في تطور مرض السرطان، ولكن في تلك المواد التي تستخدم لحفظ وتغذية الماشية.

وتلعب طريقة تحضير اللحوم دورا مهما في جعلها صحية أم لا، حيث أن قلي أو تدخين اللحوم يعادل سمية 50 سيجارة، مشيرا إلى أن أفضل طريقة لطهي اللحوم هي بالتبخير.

 

المصدر :  سبوتنيك 

 

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