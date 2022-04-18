يعزز الشبع.. فوائد صحية مذهلة للفستق

الوكيل الإخباري - يعد الفستق وجبة خفيفة مقرمشة وسريعة، لكن ليس كل هذا ما نحصل عليه من الفستق، إذ إنه يحتوي على قيمة غذائية عالية، من خلال هذا التقرير سوف نستعرض فوائد مُذهلة لنوع شهي من المكسرات.

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تغذية الفستق

الفستق من نجوم التغذية، فهو مليء بالمركبات ومضادات الأكسدة القاتلة للأمراض، إلى جانب البروتين، والألياف والمعادن والفيتامينات، مثل: حمض الفوليك، وفيتامين (B6)، وفيتامين (E)، كما أنه غني بالأحماض الدهنية غير المشبعة الصحية للقلب، مثل: أوميغا 6، وأوميغا 9.

وعندما يتعلق الأمر بتغذية الفستق، من المهم ملاحظة أن البذور تعتبر مصدرًا للبروتين الكامل، لذا تحتوي على جميع الأحماض الأمينية، التي تحتاجينها وهي اللبنات الأساسية للبروتين.

إليكِ القيمة الغذائية لربع كوب (1 أونصة أو 28 غرامًا) من الفستق، وفقًا لوزارة الزراعة الأميركية:

· 159 كالوري.

· 8 غرامات من الكربوهيدرات.

· 6 غرامات من البروتين.

· 13 غراماً من الدهون.

· 3 غرامات من الألياف.

· غرامان من السكر.



الفوائد الصحية للفستق



1. مضادات الأكسدة

يعد الفستق مصدراً ممتازاً لمركبات مضادات الأكسدة، مثل: B-carotene، ومادة الكلوروفيل المركب المضاد للأكسدة، الذي يعطي الفستق (والنباتات بشكل عام) لونه الأخضر، كما أنه يقلل الالتهاب والإجهاد التأكسدي، اللذين تسببهما الأمراض المزمنة، خاصة داء السكري، والسرطان.



2. يعزز الهضم الصحي

قد يكون الفستق جيداً جداً للأمعاء، حيث تحتوي البذور على ألياف قابلة للذوبان، وغير قابلة للذوبان، تعمل كغذاء للبكتيريا المفيدة في الأمعاء، وتحسن نسبة البكتيريا الصحية مقابل طرد البكتيريا الضارة من الجهاز الهضمي.



3. يدعم صحة القلب

يقدم الفستق أحماضاً دهنية أحادية غير مشبعة صحية، وهي مفيدة للقلب، لأنها يمكن أن تساعد في خفض الكوليسترول الضار، والذي يؤدي ارتفاعه إلى مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية، لكن تناول نظام غذائي غني بالدهون الأحادية غير المشبعة، يمكن أن يقلل مخاطر الإصابة.



4. يعزز الشبع

إذا كنتِ تتبعين نظاماً غذائياً لخفض الوزن، يمكنك إضافة الفستق ضمن وجباتك الخفيفة، يحتوي الفستق على نسبة من الدهون التي تبطئ عملية هضم الطعام، ما يجعل الشعور بالشبع لمدة أطول، بالإضافة إلى مساعدة البروتين والألياف الموجودة في الفستق أيضًا على ذلك.

زهرة الخليج