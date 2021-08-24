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الثلاثاء، 24-08-2021 03:32 م

يمنع تناول الأرز لهذه الفئات

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الوكيل الإخباري - كشفت الدكتورة أولغا كورابليوفا، خبيرة التغذية الروسية، فوائد الأرز للصحة، ولكنها في نفس الوقت حددت الحالات التي تمنع تناوله.

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وتشير الخبيرة في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، إلى أن الأرز مادة غذائية تحتوي 100 غرام منه على 110-120 سعرة حرارية، ويحتوي على كربوهيدرات معقدة تجعل الإنسان يشعر بالشبع خلال فترة طويلة. وأن نسبة الدهون في 100 غرام منه لا تتجاوز 2.6 غرام.

وتقول: الأرز غني بفيتامينات مجموعة B الضرورية للجهاز العصبي، كما يحتوي على البوتاسيوم والمغنيسيوم والزنك والمنغنيز والفوسفور، وهو سهل الهضم والامتصاص، لذلك يعتبر مادة "ماصة" طبيعية، تزيل السموم ويمنع ترسب الأملاح .


وتضيف، الأرز سهل الهضم ومفيد لأمراض الجهاز الهضمي المصحوبة بالإسهال والانتفاخ  وعند التهاب المعدة الحاد، يوصى بتناول عصيدة الأرز ولكن وفقًا لها، إذا كان الشخص يميل للإمساك، عليه عدم تناول الأرز أكثر من مرتين في الأسبوع.

 

وتقول: يجب استبعاد الأرز من النظام الغذائي في حالة السمنة، لأنه يزيد من مشكلات حركة الأمعاء كما لا ينصح بتناول الأرز في حالة الإصابة بمرض السكري، لأن مؤشر السكر فيه 70 وعند طبخه باستخدام الحليب يرتفع هذا المؤشر إلى 75. ويمكن للشخص السليم تناول ما لا يزيد عن 200 غرام من الأرز المسلوق في اليوم


 

المصدر - لبنان 24

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