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الخميس، 07-04-2022 03:08 م

يوغا الضحك.. تقلل هرمونات التوتر

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الوكيل الإخباري - قالت مدربة اليوغا الألمانية إنجه فيشتر إن يوجا الضحك هي شكل حديث من اليوغا، طوره معلم اليوغا الهندي "مادان كاتاريا" التمارين في منتصف التسعينيات.


وأوضحت فيشتر أنها تجمع بين تقنيات اليوغا مثل تمارين تمارين الإطالة والتنفس وتمارين الضحك المرحة، مشيرة إلى أنها تتمتع بفوائد صحية جمّة للنفس والجسد على حد سواء، حيث إنها تعمل على تحسين الحالة المزاجية من خلال تقليل مستوى هرمونات التوتر وإطلاق هرمونات السعادة في الجسم.


تنشيط الجهاز القلبي الوعائي
كما تساعد يوغا الضحك على التنفس بعمق، مما يعمل على وصول المزيد من الأكسجين إلى الدم والمخ، ومن ثم تنشيط الجهاز القلبي الوعائي. وتسهم في خفض ضغط الدم المرتفع.


وتشتمل على تمارين عديدة، أبرزها مد الذراعين إلى أعلى تماماً مع أخذ نفس عميق، ثم هز الذراعين لأسفل والضحك أثناء إخراج الزفير، على أن يتم تكرار هذا التمرين من 10 إلى 12 مرة.


وأشارت فيشتر إلى أنها تجمع أيضاً بين الخيال والضحك، ومن أمثلة ذلك تمرين "قطف الزهرة"، حيث يتخيل المرء أنه يقطف زهرة وهمية ويشم رائحتها مع أخذ نفس عميق، مع الضحك أثناء إخراج الزفير. ويساعد هذا التمرين على طرد الأفكار السلبية من الدماغ.

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