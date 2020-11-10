الثلاثاء 10-11-2020
الوكيل الاخباري

العيسوي ينقل تعازي الملك بوفاة الشيخ اللالا والحاجة شردم

استثناء فئة جديدة من الحظر الشامل

وزير الخارجية يعزي بوفاة صائب عريقات

لماذا استذكر الأردنيون الشيخ اللالا بعد وفاته اليوم ؟

موعد حظر التجول الشامل اليوم

إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تعلن عن ترخيص علاج مطور لفيروس كورونا

وزير المياه يدلي بصوته في سحاب

الحكومة تعلق على علاج كورونا والحظر الشامل

وزير الشؤون السياسية: الهيئة هي من تدير الانتخابات كاملة

وزير الإعلام يشارك بالاقتراع في ماركا




الثلاثاء، 10-11-2020 02:00 م

10 أخطاء شائعة أثناء الاستحمام.. تجنبها

main_image5fa980172e67d


الوكيل الاخباري - على عكس ما يعتقد الكثيرون، فإن التعرض المتكرر خلال فترة قصيرة للمياه وأدوات النظافة الشخصية مثل الصابون، لا يعني الحفاظ على الجسم خاليا من الملوثات والروائح الكريهة والكائنات البيولوجية الناقلة للأمراض، وقد يأتي بنتائج عكسية.

اضافة اعلان

* إليك مجموعة من الأخطاء الشائعة التي يقع فيها الكثيرون خلال الاستحمام:

- كثرة الاستحمام.
- استخدام الصابون الخاطئ أو غير مناسب.
- عدم غسل المنشفة بشكل كاف.

- عدم تنظيف الليفة.
- التعرض للماء الساخن.
- غسل الشعر مرارا.

- عدم تثبت عصا الاتكاء.
- عدم تنظيف رأس الدش.
- عدم الترطيب مباشرة.

- الاستخدام الخاطئ للصابون.

 

سبوتنيك

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
image

تعرف على أفضل الأوقات لتناول الفيتامينات !

what-is-the-danger-of-house-dust-800x445

اكتشاف مواد خطرة في غبار المنزل

tbl_articles_article_19424_03b188d4e-7d9e-4f01-84b4-849c02571b6a

فوائد مذهلة لـ دبس الرمان .. تعرف عليها

أسباب_الجوع_المستمر_أثناء_الحمل

علامات تخبرك بعدم تناول ما يكفي من الغذاء

786470

تعرف على ابرز الفوائد الصحية لماء جوز الهند

ffe7403c9c18c6ac83353452b6f61720_w750_h500

8 أطعمة غذائية توفر لك فيتامين D

أخبار متعلقة
5177986-764317875

فرط الحركة ونقص الانتباه والتركيز.. الأسباب وطرق العلاج

7-Nutrition-Myths-390x220

7 خرافات عن التغذية عليك تجاهلها

7202026135439353445475

أساليب بسيطة لمواجهة تساقط الشعر الموسمي

a6e50b1f8cda87623bc374b4be359231

فاكهة تساعد على النوم وخسارة الوزن بشكل أسرع

سعال

أسباب غير متوقعة للسعال المزمن

17-10-20-865880157

احذر.. ستة أنواع من البيض أسوأ من السم