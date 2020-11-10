10 أخطاء شائعة أثناء الاستحمام.. تجنبها

الوكيل الاخباري - على عكس ما يعتقد الكثيرون، فإن التعرض المتكرر خلال فترة قصيرة للمياه وأدوات النظافة الشخصية مثل الصابون، لا يعني الحفاظ على الجسم خاليا من الملوثات والروائح الكريهة والكائنات البيولوجية الناقلة للأمراض، وقد يأتي بنتائج عكسية.

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* إليك مجموعة من الأخطاء الشائعة التي يقع فيها الكثيرون خلال الاستحمام:

- كثرة الاستحمام.

- استخدام الصابون الخاطئ أو غير مناسب.

- عدم غسل المنشفة بشكل كاف.

- عدم تنظيف الليفة.

- التعرض للماء الساخن.

- غسل الشعر مرارا.

- عدم تثبت عصا الاتكاء.

- عدم تنظيف رأس الدش.

- عدم الترطيب مباشرة.

- الاستخدام الخاطئ للصابون.

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