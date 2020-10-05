10 أسباب غير متوقعة للصداع

الوكيل الاخباري - يعاني الكثيرون من نوبات الصداع المتكررة والتي غالباً ما تكون ناتجة عن اضطرابات صحية في أماكن متفرقة من الجسم.



ويلجأ مرضى الصداع إلى المسكنات للتخلص من آلام الرأس، لكن العلاج الصحيح يتطلب تحديد السبب الأساسي للصداع، وفيما يلي مجموعة من الأسباب غير المتوقعة للصداع، بحسب موقع ذا هيلثي:



1- الأطعمة المخللة والقديمة

يوجد التيرامين، وهو مركب طبيعي يمكن أن يساهم في آلام الصداع، في مجموعة متنوعة من اللحوم والفواكه والخضروات، وتوجد أعلى الكميات في الأطعمة القديمة أو المدخنة أو المخللة. وتوجد أيضاً كميات كبيرة من التيرامين في الموز والأفوكادو والبصل والشوكولاتة.



2- ربط الشعر المحكمة

يمكن أن تؤدي بعض تسريحات الشعر مثل ذيل الحصان، والضفائر، والكعكة العالية، التي تستخدم ربطات محكمة إلى توتر فروة الرأس من السحب والشد الضيق على الشعر، وقد يؤدي هذا الشد المستمر إلى تهيج أعصاب معينة في فروة الرأس.



3- الروائح القوية

يعاني بعض الأشخاص من حساسية مفرطة تجاه روائح معينة، مثل دخان السجائر والعطور ووقود السيارات، وغالباً ما تترافق نوبات الحساسية بآلام وصداع نصفي في الرأس.



4- الجفاف

يمكن للجفاف أن يكون سبباً للصداع، حيث أظهرت بعض الدراسات أن الأوعية الدموية في الرأس قد تتضيق في محاولة لتنظيم مستويات سوائل الجسم، ويصعب هذا من وصول الأكسجين والدم إلى الدماغ، وينتج عن ذلك شعوراً بالصداع.



5- الجوع

يعاني الكثيرون من الصداع عند الشعور بالجوع، فتخطي بعض وجبات الطعام يؤدي إلى انخفاض نسبة السكر في الدم، وهذا بدوره يؤدي إلى آلام في الرأس.



6- الكافيين

الكافيين سلاح ذو حدين عندما يتعلق الأمر بالصداع، فالكميات القليلة منه يمكن أن تعالج الصداع، في حين أن المبالغة بتناوله تزيد احتمال الإصابة بالصداع، وغالباً ما يعاني الأشخاص الذين يتوقفون عن شرب القهوة من أعراض انسحاب الكافيين، فالكافيين يضيق الأوعية الدموية المحيطة بالدماغ، وعند التوقف عن تناوله تتوسع هذه الأوعية من جديد لتضغط على الدماغ مسببة الصداع.



7- وضعية الجلوس الخاطئة

مع زيادة استخدام الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية، بات الكثيرون يجلسون لأوقات طويلة على هذه الأجهزة بوضعيات غير مريحة للرقبة والعمود الفقري، مما يضغط على الأعصاب والمفاصل في العنق والرأس، وينتج عن ذلك آلاماً في العنق وصداع موضعي.



8- تغيرات الطقس

لا تؤثر تغيرات الطقس المفاجئة على المزاج فحسب، بل يمكن أن تؤدي إلى الشعور بالصداع، فالارتفاعات والانخفاضات السريعة في درجات الحرارة يمكن أن تؤدي إلى الصداع عن طريق تنشيط العصب ثلاثي التوائم في الجيوب الأنفية، ويمكن أن تشعر الأذن الداخلية أيضًا بالضغط المتغير.



9- الأضواء الساطعة

يعاني البعض من الصداع عند حضور حفل أو عرض مسرحي مع أضواء ساطعة، ويقول الخبراء إن ذلك ينتج بسبب تنشيط الأعصاب في الجزء المسؤول عن البصر في الدماغ.



10- وضعية النوم

تشير الدراسات إلى أن هناك عدة وضعيات للنوم تتسبب في الصداع عند الاستيقاظ، لأن وضعية العضلات لا تكون على ما يرام، وبسبب الوضع الذي اخترته للنوم تحتاج عضلاتك لبذل مجهود كبير لدعم عمودك الفقري مما يسبب الصداع.

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