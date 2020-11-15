10 زيوت طبيعية تساعد في علاج الشخير

الوكيل الإخباري _ يعد الشخير من اكثر المشاكل المزعجة التي يعاني منها الكثير من الاشخاص ، والتي تحدث بسبب ضيق في ممرات التنفس وتتفاوت درجتها ، وهناك مجموعة من الزيوت التي تعالج مشكلة الشير :

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1. زيت اللافندر

2. زيت الزعتر العطري

3. زيت النعناع العطري



4. زيت الليمون



5. زيت الشمر



6. زيت الأوكالبتوس



7. زيت نجيل الهند



8. زيت القرنفل



9. زيت المريمية



10. زيت البردقوش



المصدر : الامارات نيوز

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