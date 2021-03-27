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السبت، 27-03-2021 11:17 ص

10 علامات تحذيرية لانخفاض السكر في الدم

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الوكيل الاخباري - يتسبب انخفاض مستويات السكر في الدم إلى حدوث مضاعفات قصيرة المدى، مثل الارتباك والدوخة، بالإضافة إلى مشكلات أكثر خطورة، بما في ذلك النوبات والغيبوبة، ونادرًا ما يؤدي إلى الوفاة، وفقًا لجمعية السكري الأمريكية. 

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تقول الدكتورة إرين بالينسكي-واد، بجمعية رعاية مرضى السكري وأخصائيي التعليم: "يحدث نقص السكر في الدم عندما تنخفض كمية الجلوكوز في الدم إلى مستوى منخفض جدا للحفاظ على الأداء الطبيعي"، مضيفة:"مع معظم الناس، يتم تحديد مستوى السكر في الدم عند أو أقل من 70 ملليغرام لكل ديسيلتر (ملجم/ ديسيلتر)". 

وللوقاية من نقص السكر في الدم وآثاره الجانبية الخطيرة المحتملة، توصي عيادة "مايو كلينك" الطبية بمراقبة مستويات السكر في الدم وعلاج هذا الانخفاض بمجرد حدوثه. 


كما يجب مراقبة العلامات المنبهة لانخفاض السكر في الدم للتأكد من أن مستويات السكر في الحدود الطبيعية، نستعرض في التقرير 10 علامات تحذيرية لانخفاض مستويات السكر، بحسب موقع Everyday Health الطبي. 


1. الجوع الشديد


في حال الشعور فجأة، ولسبب غير مفهوم، بالجوع الشديد، فإن الجسم يُشير في هذه الحالة، إلى أنه يعاني من انخفاض في نسبة السكر في الدم، وفقا لعيادة كليفلاند الطبية. 


يمكن التحكم في نسبة السكر في الدم عن طريق حساب كمية الكربوهيدرات التي تتناولها، والتي تتراوح ما بين 15 و20 جرامًا من الكربوهيدرات مع كل وجبة خفيفة وما بين 40 و65 جرامًا في كل وجبة. 


2. الشعور بالقلق


عندما تنخفض مستويات الجلوكوز بشكل كبير، يفرز الجسم هرمونات الأدرينالين والكورتيزول، مما يشير إلى قيام الكبد بإفراز المزيد من السكر في الدم، مما قد يؤدي إلى الشعور بالقلق والأعراض المرتبطة به، مثل الارتجاف والتعرق وخفقان القلب. 


3. الأرق ليلا 


يمكن أن يسبب نقص السكر في الدم خلال فترة الليل، التي يقع خلالها حوالي نصف جميع نوبات انخفاض الجلوكوز في الدم، عددًا من اضطرابات النوم.


وتشمل الأعراض؛ التعرق الليلي، والكوابيس، ونوبات الاستيقاظ المفاجئ والصراخ، والشعور بالاضطراب والارتباك عند الاستيقاظ 


4. الارتجاف والرعشات


الارتعاش هو أحد الأعراض التي تحدث عندما يتم تنشيط الجهاز العصبي اللاإرادي أثناء نقص السكر في الدم، وفقًا لأحد الدراسات العلمية. 


5. عدم الاستقرار العاطفي


تعد التقلبات المزاجية والنوبات العاطفية المفاجئة غير المعتادة لسلوكك الطبيعي من بين الأعراض العصبية لنقص السكر في الدم ويمكن أن تشمل العناد ومشاعر الاكتئاب. 


6. التعرق

 

 عادة ما يكون التعرق من أولى علامات نقص السكر في الدم، وذلك نتيجة للأدرينالين، الذي يزداد مع انخفاض مستويات الجلوكوز. 


7. الدوار


عندما ينخفض مستوى السكر في الدم، يحاول الدماغ الحفاظ على أكبر قدر ممكن من الطاقة، لذلك قد تشعر بالدوار نتيجة لذلك.


يمكن علاج نقص السكر في الدم بسرعة باستخدام 15 إلى 20 جرامًا من الكربوهيدرات سريعة المفعول، مثل العصير، وحاول الاستلقاء أيضًا، وإذا استمر الشعور بالدوار لأكثر من 15 دقيقة، فقد حان الوقت لطلب المساعدة الطبية. 


8. صعوبة التركيز


يعتمد الدماغ على نسبة السكر في الدم للحصول على الطاقة، لذلك إذا كان هناك انخفاض في الجلوكوز، فقد لا يعمل العقل بشكل صحيح. 


ويمكن أن يجعل ذلك من الصعب التركيز على شيء واحد في كل مرة، لكن الخبر السار هو أنه لا يبدو أن هناك أي تلف طويل المدى في الدماغ ناتج عن النوبات المعتدلة من نقص السكر في الدم. 

9. مشاكل الرؤية


إذا بدأت فجأة في المعاناة من مشاكل في الرؤية، فقد يكون السبب هو انخفاض نسبة السكر في الدم. وفقًا لتقرير حالة سابق، فإن عدم وضوح الرؤية هو أكثر الأعراض المرتبطة بالعين شيوعًا، إذ يؤثر على 73 في المائة من المشاركين في الدراسة، يليه ضعف الرؤية حوالي 45 في المائة والبقع السوداء (37 بالمائة).


10. التلعثم في الكلام


قد يغير دماغك المتعطش للسكر طريقة كلامك، إذ يعد الكلام غير الواضح من الأعراض الشائعة المرتبطة بمستويات السكر في الدم التي تنخفض إلى أقل من 40 مجم/ ديسيلتر، وفقًا لأنظمة الصحة بجامعة ميشيغان الأمريكية.

 

 

 

 

المصدر : سبوتنك



 




 

 


 

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