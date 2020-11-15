10 علامات تدل على أنك تتناول الملح بشكل يهدد صحتك

الوكيل الاخباري - نبه الاتحاد الأميركي لأمراض القلب من خطر داهم يجتاح الولايات المتحدة، وهو الاستخدام المفرط للملح في الطعام، حيث يستهلك 9 من أصل كل 10 أميركيين نسبة عالية من الملح في غذائهم، وهي ظاهرة تنطبق كذلك على بقية العالم.

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وبينما ينصح الأطباء بتناول ما لا يزيد عن 2300 ملغم من الملح يوميا، فقد أفادت إدارة الغذاء والدواء الأميركية أننا نستهلك في الواقع حوالي 3400 ملغ يوميا في المتوسط، ما يقرب من 50% أكثر مما هو موصى به بشكل عام.



ويأتي معظم الملح الذي نستهلكه من الأطعمة المعلبة التي نشتريها، وفقا لدورية "هيلث دايجست".



ولمعرفة ما إذا كنت من بين الغالبية العظمى التي تستهلك الملح بطريقة غير صحية، وضعت الدورية الصحية عددا من العلامات التي تشير إلى أنك تتناول الملح "أكثر من اللازم".



- العطش.

- الذهاب للحمام.

- الانتفاخ.

- تذوق الطعام.

- المرض.

- حب الشباب.

- البشرة الجافة.

- النوم.

- زيادة الوزن.

- ارتفاع ضغط الدم.



سكاي نيوز

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