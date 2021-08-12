10 علامات مبكرة للخرف يجب ألا تتجاهلها

الوكيل الاخباري - الخرف مرض مدمر يصيب الدماغ ويسبب مجموعة من الأعراض الجسدية والعقلية. ينقسم الخرف إلى 200 نوع، منها 5 شائعة أشهرها الزهايمر.

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يقدر أن أكثر من 850000 شخص في المملكة المتحدة يعيشون مع شكل واحد من هذه الحالة، بحسب صحيفة "إكسبريس" البريطانية.



تظهر إحصاءات هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية (NHS) أن واحدا من كل 14 شخصا فوق سن 65 عاما مصاب بالخرف، فيما تؤثر الحالة على واحد من كل ستة أشخاص فوق سن الثمانين.



ما هي أنواع الخرف الأكثر شيوعا؟



هناك خمسة أنواع أكثر شيوعا من الخرف هي: مرض الزهايمر؛ والخرف الوعائي؛ وخرف أجسام ليوي؛ والخرف الجبهي الصدغي؛ والخرف المختلط.



يمكن أن تؤثر الحالة أيضا على الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 65 عاما، حيث يعيش ما يقرب من 42000 شخص في المملكة المتحدة مصابين بالخرف المبكر وفقا لمؤسسة Dementia UK الخيرية المتخصصة في تقديم النصائح لمرضى الخرف وعائلاتهم.



إذا ما هو الخرف بالضبط وما الذي يسببه؟



يحتوي الدماغ على ثروة من الخلايا العصبية التي تساعد الجسم على أداء المهام اليومية عن طريق إرسال الرسائل إلى بعضها البعض.



يتلف الخرف الخلايا العصبية في الدماغ، مما يعني أنها غير قادرة على التواصل مع بعضها البعض، ما يؤدي إلى عدم قدرة الجسم على أداء المهام اليومية، وجعله لا يعمل بشكل صحيح.



ومع ذلك، فإن المرض يصيب كل شخص بشكل مختلف، حيث تتأثر أجزاء مختلفة من الدماغ أكثر من غيرها.



بحلول عام 2025، تشير تقارير Dementia UK إلى أن أكثر من مليون شخص سيعيشون مع الخرف في المملكة المتحدة.



على الرغم من اختلاف العلامات المبكرة، تشمل الأعراض المبكرة الشائعة للخرف ما يلي:



- مشاكل في الذاكرة، ولا سيما تذكر الأحداث الأخيرة

- زيادة الارتباك

- انخفاض التركيز

- تغيرات في الشخصية أو السلوك

- اللامبالاة والانسحاب أو الاكتئاب

- فقدان القدرة على القيام بالمهام اليومية



إذا كانت لديك أي مخاوف بشأن الأعراض المذكورة أعلاه، فاتصل بطبيبك وحدد موعدا. وبالمثل، إذا لاحظت أيا من الأعراض المذكورة أعلاه لدى أحد أفراد الأسرة أو الأصدقاء، فتحدث معهم حول تحديد موعد مع الطبيب.



هناك حالات أخرى يمكن أن تسبب أعراضا شبيهة بالخرف، مثل الاكتئاب ونقص فيتامين ب 12 وحتى العدوى.



أثناء اختبار الخرف، سيطلب منك الطبيب العام تحديد الأعراض وكيف تبدأ، ويطلب اختبارات الدم وربما فحص الدماغ.



قد يطرح الطبيب العام أيضا بعض الأسئلة لاختبار القدرة المعرفية مثل:



اذكر اليوم والتاريخ والسنة

قم بتسمية بعض العناصر الشائعة، من الصور، أو كإجابات على الأسئلة

تذكر وكرر العناصر لاختبار التركيز والذاكرة قصيرة المدى

أكمل الرسم



10 علامات تحذيرية من الخرف



قائمة التحذير هذه من Dementia UK.

تنصح المؤسسة الخيرية بالاطلاع على القائمة المرجعية التالية للأعراض الشائعة للخرف، وإذا كان لدى الشخص المصاب العديد من هذه العلامات، فعليه استشارة الطبيب لإجراء تقييم كامل.



1- الخرف وفقدان الذاكرة



من الطبيعي نسيان المواعيد من حين لآخر وتذكرها لاحقا.

قد ينسى الشخص المصاب بالخرف الأشياء في كثير من الأحيان أو لا يتذكرها على الإطلاق.



2. الخرف وصعوبة المهام



يمكن أن يشتت الخرف انتباه الناس وقد ينسون أشياء رئيسية، كأن يواجه الشخص المصاب بالخرف مشكلة في تذكر جميع خطوات إعداد إحدى الوجبات على سبيل المثال.



3. الخرف والارتباك

قد يواجه الشخص المصاب بالخرف صعوبة في العثور على طريقه إلى مكان مألوف أو يشعر بالارتباك بشأن مكان وجوده.



4. الخرف ومشاكل اللغة



يواجه الجميع صعوبة في العثور على الكلمة الصحيحة في بعض الأحيان، ولكن قد ينسى الشخص المصاب بالخرف كلمات بسيطة أو يستبدل كلمات غير لائقة، مما يجعل من الصعب فهم الجمل. قد يواجهون أيضا صعوبة في فهم الآخرين



5. الخرف والتغيرات في التفكير المجرد



قد تكون إدارة الشؤون المالية صعبة على أي شخص، ولكن قد يواجه الشخص المصاب بالخرف صعوبة في معرفة ما تعنيه الأرقام أو ماذا يفعل بها.



6. الخرف وسوء الحكم



تتطلب العديد من الأنشطة الحكم الجيد. عندما تتأثر هذه القدرة بالخرف، قد يواجه الشخص صعوبة في اتخاذ القرارات المناسبة، مثل ما يرتديه في الطقس البارد.



7. الخرف وضعف المهارات المكانية



قد يواجه الشخص المصاب بالخرف صعوبة في الحكم على المسافة أو الاتجاه عند قيادة السيارة.



8. الخرف والأشياء في غير محلها

يمكن لأي شخص أن يضع محفظة أو مفاتيح في مكان غير مناسب مؤقتا. قد لا يعرف الشخص المصاب بالخرف الغرض من المفاتيح.

9. الخرف والمزاج وتغيير الشخصية أو السلوك



يصبح الجميع حزينا أو متقلب المزاج من وقت لآخر. يمكن أن يعاني الشخص المصاب بالخرف من تقلبات مزاجية سريعة، دون سبب واضح.



10. الخرف وفقدان المبادرة



من الطبيعي أن تتعب من بعض الأنشطة، إلا أن الخرف قد يتسبب في فقدان الشخص الاهتمام بالأنشطة التي كان يمارسها سابقا.

المصدر : سبوتنك



